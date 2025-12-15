Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagy a baj: súlyos támadás érte a Rossmannt

Rossmann Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 11:05
kibertámadáshacker
Jelenleg is dolgoznak az ügyön. A Rossmann ezután több szolgáltatást is felfüggesztett.

Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét – közölte a vállalat a hivatalos közösségi oldalán. A támadást rövid időn belül észlelték, ezt követően pedig azonnal megkezdték az esemény kivizsgálását.

Rossmann
Durva támadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét / Fotó: Panorama Images /  Shutterstock 

A Rossmann vizsgálja az esetet

A Rossmann tájékoztatása szerint a vizsgálatba egy nemzetközi informatikai biztonsági szakértőkből álló csapatot is bevontak. A gyors és hatékony intézkedéseket a német anyavállalatnál alkalmazott, hasonló incidensekre kidolgozott protokoll is támogatta, amely lehetővé tette a szükséges biztonsági lépések azonnali megtételét.

A vásárlók adatainak védelme érdekében a vállalat elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett. Ez egyes szolgáltatások esetében kiesést vagy lassulást okozhat. Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem.

A közlemény szerint a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a Rossmann munkatársai pedig folyamatosan dolgoznak a probléma mielőbbi elhárításán. 

A vállalat hangsúlyozta, hogy kiemelt szempont számukra a vásárlók adatainak biztonsága. Az incidens lezárásáig a cég vásárlói türelmét kéri, egyúttal megköszönte dolgozóinak a megfeszített munkát a nehezített körülmények között. A Rossmann üzletei a történtek ellenére változatlanul nyitva tartanak, a vásárlók ellátása biztosított - derül ki a Rossmann Magyarország Facebook-bejegyzéséből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
