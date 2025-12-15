Nagy a baj: súlyos támadás érte a Rossmannt

Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét – közölte a vállalat a hivatalos közösségi oldalán. A támadást rövid időn belül észlelték, ezt követően pedig azonnal megkezdték az esemény kivizsgálását.

Durva támadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét / Fotó: Panorama Images / Shutterstock

A Rossmann vizsgálja az esetet

A Rossmann tájékoztatása szerint a vizsgálatba egy nemzetközi informatikai biztonsági szakértőkből álló csapatot is bevontak. A gyors és hatékony intézkedéseket a német anyavállalatnál alkalmazott, hasonló incidensekre kidolgozott protokoll is támogatta, amely lehetővé tette a szükséges biztonsági lépések azonnali megtételét.

A vásárlók adatainak védelme érdekében a vállalat elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett. Ez egyes szolgáltatások esetében kiesést vagy lassulást okozhat. Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem.

A közlemény szerint a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a Rossmann munkatársai pedig folyamatosan dolgoznak a probléma mielőbbi elhárításán.

A vállalat hangsúlyozta, hogy kiemelt szempont számukra a vásárlók adatainak biztonsága. Az incidens lezárásáig a cég vásárlói türelmét kéri, egyúttal megköszönte dolgozóinak a megfeszített munkát a nehezített körülmények között. A Rossmann üzletei a történtek ellenére változatlanul nyitva tartanak, a vásárlók ellátása biztosított - derül ki a Rossmann Magyarország Facebook-bejegyzéséből.