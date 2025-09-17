Figyelem: ezekben a boltokban nem használható a nyugdíjas utalvány

Mint arról korábban a Bors beszámolt: szeptember elsejével megkezdődött a nyugdíjas utalványok kiküldése, és egészen október 15-ig ütemezetten kézbesíti majd őket a Magyar Posta, a több mint 2,3 millió címzettnek országszerte. Minden jogosult számára személyesen juttatják el a posta munkatársai az utalványokat.

Így néz ki a nyugdíjas élelmiszer-utalvány / Fotó: ATV

Az élelmiszer-utalvány összegét hideg élelmiszerekre költhetik a nyugdíjasok. Hogy mit is takar ez a tág kategória, azt korábbi cikkünkben ismertettük, mert nemcsak húsokat, tejtermékeket, tojást és zöldség-gyümölcsöt vásárolhatnak meg az utalvány felhasználásával, hanem akár olyan termékeket is, mint például az étrend-kiegészítők, bébiételek vagy épp fűszernövények.

Nyugdíjas utalványt nem mindenhol fogadhatnak el

A legtöbben abból indulnak ki, hogy ha a kosarukban csak a szabályoknak megfelelő hideg élelmiszer van – például tészta, konzerv, kávé vagy üdítő –, akkor bárhol fizethetnek az utalvánnyal. A valóság azonban ennél sokkal bonyolultabb. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy az utalványt csak olyan üzletben lehet felhasználni, ahol az élelmiszer-kereskedelem a főtevékenység.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába van a kosárban csakis hideg élelmiszer, a pénztáros nem fogja tudni elfogadni az utalványt egy drogériában (pl. Rossmann, DM), egy vegyeskereskedésben, egy benzinkúton, de még egy elektronikai vagy sportboltban sem, még akkor sem, ha tartanak élelmiszert.

Érdemes tehát előre tájékozódni és csak olyan helyen megpakolni a kosarat, ahol biztosan elfogadják az utalványt.



