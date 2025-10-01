Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank: kibercsalók verik az ügyfeleket a bank nevében

A Magyar Nemzeti Bank nevében telefonáló kibercsaló banki ügyfélnek adta ki magát, ideiglenesen lemásolva a jegybank ügyfélszolgálati számát. A csaló azt állította, hogy kibertámadás történt, ezért az ügyfélnek haladéktalanul egy biztonsági számlára kell átutalnia a bankszámláján lévő megtakarításait. Emellett a bűnöző számítógépes kémprogram letöltésére is rávehette az áldozatot, amellyel át tudta venni az irányítást a számítógépe felett, majd a saját számlájára utalta az ügyfél jelentős összegű megtakarítását. A jegybank feljelentést tett az ügyben – írta meg a Magyar Nemzet.

A bank feljelentést tett a nevével visszaélő és egy ügyfélnek kárt okozó telefonos kibercsaló ellen. Fotó: SuPatMaN / Shutterstock

Így ismerheti fel a csalókat

Az MNB hangsúlyozta, hogy soha nem kéri el telefonon vagy elektronikus úton az ügyfelektől bizalmas bankszámla- vagy kártyaadataikat, nem buzdít pénzük elutalására, és nem töltet velük vírusvédő programokat, amelyek valójában kémprogramok. Ilyen hívás esetén érdemes pontosító kérdéseket feltenni, gyanú esetén megszakítani a kapcsolatot, és az ügyfél saját bankjánál vagy az MNB ügyfélszolgálatán érdeklődni. Azonnali gyanúra adhat okot, ha a telefonáló sürgető vagy fenyegető hangnemet használ. Ha az ügyfél mégis megadta az azonosítóit, haladéktalanul be kell jelentenie azt a bankjának és a rendőrségnek.

A kiberbiztonsági kockázatok megelőzésére Varga Mihály jegybankelnök idén júniusban öt intézkedést jelentett be az online bűnözők ellen. Ezek egy része, így a Központi Visszaélésszűrő Rendszer már elindult, és védi az ügyfeleket. A jegybank számos állami intézménnyel és a pénzpiac szereplőivel KiberPajzs néven közös kommunikációs és edukációs kampányt folytat, valamint elemzi a folyamatokat és lehetséges intézkedéseket az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek védelmére.