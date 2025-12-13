Két halálos lakástűz volt Magyarországon: háziállatok is elpusztultak

Halálos lakástűz volt péntek este Zagyvarékason és szombat reggel Szegeden, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlemény szerint péntek este kigyulladt egy családi ház a zagyvarékasi Nefelejcs utcában; a hetven négyzetméteres vályogház hat négyzetméteres konyhájában csaptak fel a lángok. A konyha teljes terjedelmében égett, a lángok a ház tetejének egy részére is átterjedtek. Az ingatlan idős lakóját a szomszédok a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
A tűzoltók négy járművel vonultak a helyszínre és negyedóra alatt megfékezték a lángokat, átvizsgálták, majd átszellőztették a házat; a másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött.
A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni
- írták.
Szombat reggel a szegedi Zombori utcában is kigyulladt egy családi ház: a száz négyzetméteres épület nappalijában keletkezett a tűz, bútorok égtek. A tűzoltók egy idős nőt kivittek az épületből, azonban a nő halálos füstmérgezést szenvedett. A sűrű füst miatt három macska is elpusztult. A tűzoltók a lángokat néhány perc alatt megfékezték, majd átszellőztették az épületet.
A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő.
