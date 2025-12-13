Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Két halálos lakástűz volt Magyarországon: háziállatok is elpusztultak

lakástűz
tragédiahalál
Zagyvarékason és Szegeden csaptk fel a lángok.
Halálos lakástűz volt péntek este Zagyvarékason és szombat reggel Szegeden, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlemény szerint péntek este kigyulladt egy családi ház a zagyvarékasi Nefelejcs utcában; a hetven négyzetméteres vályogház hat négyzetméteres konyhájában csaptak fel a lángok. A konyha teljes terjedelmében égett, a lángok a ház tetejének egy részére is átterjedtek. Az ingatlan idős lakóját a szomszédok a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Két helyen is halálos lakástűz volt
Két helyen is halálos lakástűz volt Fotó: Unslpash

A tűzoltók négy járművel vonultak a helyszínre és negyedóra alatt megfékezték a lángokat, átvizsgálták, majd átszellőztették a házat; a másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött. 

A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni

 - írták.

Két helyen is halálos lakástűz volt: Zagyvarékas után Szegeden ütöttek fel a lángot

Szombat reggel a szegedi Zombori utcában is kigyulladt egy családi ház: a száz négyzetméteres épület nappalijában keletkezett a tűz, bútorok égtek. A tűzoltók egy idős nőt kivittek az épületből, azonban a nő halálos füstmérgezést szenvedett. A sűrű füst miatt három macska is elpusztult. A tűzoltók a lángokat néhány perc alatt megfékezték, majd átszellőztették az épületet.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő.

 

 

