AI-beszédszimulációk: így marad aktív a nyelvtudás a téli szünetben

A téli szünet a pihenés időszaka, de ilyenkor különösen könnyen „kopik” a nyelvtudás – főleg a beszédkészség. Kevesen tudják, hogy akár már napi 20-30 perc célzott gyakorlás is elegendő ahhoz, hogy a tanulók ne essenek ki a ritmusból, és magabiztosan folytassák a tanulást januárban. Fontos, hogy a tanulók olyan eszközhöz jussanak, amellyel tanár vagy beszélgetőpartner nélkül is tudnak gyakorolni. A KRÉTA felületén térítésmentesen elérhető Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA IFM) generatív mesterséges intelligenciára épülő beszédszimulációi pontosan ezt teszik lehetővé: életszerű párbeszédeket, azonnali visszajelzést és korlátlan beszédgyakorlási lehetőséget biztosítanak.
Miholics Zoltán, a KRÉTA IFM szakmai vezetője szerint a nyelvtanulás igazi célja az, hogy a diák képes legyen kommunikálni az adott idegennyelven és azonnal reagálni tudjon, ne csak passzívan értse a szöveget.
A beszéd olyan készség, amelyet csak rendszeres, aktív használattal lehet fejleszteni. A mesterséges intelligencia pedig megteremtette azt a lehetőséget, hogy bárki bármikor, valós párbeszéd helyzetekben gyakorolhassa ezt a készséget
– mondja Miholics Zoltán.
Az idei év nagy újítása, hogy a KRÉTA IFM korábbi chatbot-feladatait AI-alapú beszédszimulációk váltották fel. Ezek nem előre rögzített párbeszédek, hanem életszerű helyzeteket modelleznek, a diák válaszaihoz alkalmazkodnak és valós idejű, személyre szabott visszajelzést adnak.
A módszer különösen hatékony a tanítási szünetek ideje alatt, amikor nincs rendszeres tanóra: a diák szülők, testvérek vagy tanári jelenlét nélkül is tudja fejleszteni a beszédkészségét és alkalmazni az új szavakat és kifejezéseket.
A szakmai vezető szerint a tanulás időzítése legalább olyan fontos, mint a módszer:
A téli szünet alatt érdemes délelőtt tanulni, amikor az agy friss. A rövid, intenzív, AI-vezérelt beszédgyakorlatok is ekkor a leghatékonyabbak.
Az IFM-ben pedig minden olyan eszköz elérhető, ami a sikeres nyelvtanuláshoz szükséges: szintfelmérő tesztek, tematikus beszédgyakorlatok, szókincsfejlesztést támogató leckék és több ezer nyelvtani magyarázat. A tanulók az IFM-mel történő gyakorlást kiegészíthetik egyéb változatos módszerekkel is, például idegennyelven írhatnak listát a napi teendőikről vagy idegennyelvű filmeket nézhetnek, podcasteket hallgathatnak.
Az AI a mindennapokban és a munka világában is egyre nagyobb teret hódít, az emberek lassan hozzászoknak a jelenlétéhez és megtanulják jól használni, de rengeteg még a mesterséges intelligenciát övező tévhit és félelem.
Ez a tendencia a tanárokra is kihat, tapasztalatom szerint ambivalens érzéseik vannak a AI-jal kapcsolatban. Tudják, hogy az segítséget nyújthat a diákoknak, de meg is keserítheti a tanárok életét, például azzal, hogy a gyerekek AI segítségével írják meg a házifeladatokat, amit nehéz kiszűrni vagy bizonyítani. Ugyanakkor a nyelvoktatás esetében a KRÉTA IFM egyfajta tanári asszisztensként működik: megszámlálhatatlan lecke áll rendelkezésre, ami ezernyi variációban biztosítja a gyakorlást és ezt a támogatást a pedagógusok is felismerték. Rendszeresen tartunk olyan workshopokat, amelyekben igyekszünk erre a sokoldalú felhasználásra ráirányítani a figyelmet
– fogalmaz a tananyagfejlesztési és módszertani vezető.
Az IFM nemcsak a diákoknak szól: a szülők is ugyanolyan jogosultsággal, térítésmentesen használhatják a felületet.
Mióta a szülők számára is elérhető a Modul, ők is meglepően nagy számban kapcsolódtak be a nyelvtanulásba, gyakorlásba. Sok helyen a szülői lelkesedés még a diákokét is felülmúlja. Ennek oka vélhetően az, hogy éppen ennek a korosztálynak hiányos a beszédkészsége, ugyanakkor motiváltabbak is, mivel tudják, hogy a nyelvtudás ma már alapvető fontosságú, megkerülhetetlen a munkaerőpiacon, de a mindennapokban is
– hangsúlyozta Miholics Zoltán.
A téli szünet jó alkalom arra is, hogy a végzősök célzottan készüljenek a tavaszi vizsgákra. A szakértő szerint ilyenkor érdemes tematikusan ismételni, fejleszteni a szókincset és AI-szimulációkkal gyakorolni a tipikus vizsgahelyzeteket. A tudatos felkészülés rövid idő alatt is látványos eredményt hoz, különösen akkor, ha napi rutinnal párosul. Az IFM jelenleg angol, német, spanyol és francia nyelvek tanulását támogatja, tehát akár több nyelvet is gyakorolhatnak párhuzamosan a tanulást pedig megkönnyíti, hogy az alkalmazás bármilyen digitális eszközről – akár okostelefonról is - elérhető.
A generatív AI-beszédszimulációk segítségével a téli szünet többé nem a tudásvesztés időszaka: rövid, játékos, személyre szabott beszédgyakorlatokkal bárki megőrizheti vagy akár fejlesztheti a nyelvtudását – naponta mindössze fél óra befektetéssel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.