Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? - Itt a válasz

A mesterséges intelligencia, (MI) alapjaiban képes megváltoztatni a világ fejlődéséről alkotott képünket. A ChatGPT legújabb frissítése újabb ajtókat képes nyitni, az emberiség számára. Keleti Arthur jövőkutató szerint, munkatárssá képes válni és ez már csak néhány év.

Az OpenAI mesterséges intelligenciája, a ChatGPT, berúgja a jövő ajtaját / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Miben lett jobb a ChatGPT?

Igazi technológiai verseny folyik! A mesterséges intelligenciát rohamosan fejlesztik az OpenAI ellenfelei, az Anthropic és a Google, amelyek új modellekkel rukkoltak elő még novemberben. Muszáj volt lépnie az OpenAI-nak is. Hónapokon át, szupertitkos projekten dolgoztak a legokosabb koponyáik, a technológiai boszorkánykonyhájukban. A techóriás igazi durranásra készült, és meg is csinálta: a ChatGPT 5.2-es modellje már elérhető, amivel a többi mesterséges intelligencia-céget akarják lesöpörni az asztalról. Nem kérdés, hogy hatalmas verseny van az MI-piacon.

A ChatGPT most fejlettebb, mint valaha, hiszen

profi lett a táblázatok létrehozásában,

a prezentációk készítése neki gyerekjáték,

sőt, „elméje” értelmezi a képeket,

kódírásban is nagymester már,

a hosszabb szövegek feldolgozásáról

már ne is beszéljünk.

A cégek küszöbét is átlépik

A gigavállalatok versenyét látva Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója meg sem lepődik, hiszen óriási innovációs- és szolgáltatási verseny zajlik a cégek között. Lapunknak kiemelte: a ChatGPT új verziója már érinti a vállalati felhasználókat is.

- Jelentős előrelépést hozott azokon a területeken, ahol nem egyszerűbb szöveges feladatokat kell megoldani, hanem összetett projektfeladatokat, folyamatok végigvezetését (akár több órán keresztül gondolkodó MI-vel) vagy nagyobb pontosságot igénylő becsléseket kell hozni, esetleg döntés- előkészítéseket kell végezni – mutatott rá Keleti Arthu, a Borsnak.

A számok magukért beszélnek szerinte, hiszen az előzetes mérések szerint OpenAI új modellje:

30 százalékkal kevesebb valótlanságot állít

és 90 százalék fölötti eredményt ért el, a bonyolult tudományos kérdésekkel kapcsolatos vizsgákon

is.

A teszteken is kimagaslóan a többi megoldás előtt végzett. 44 hétköznapi emberi foglalkozásban a feladatok több, mint 70 százalékban már jobban teljesít, mint az adott foglalkozást űző, átlagos képességű szakember

– állítja a szakértő.