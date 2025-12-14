Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? - Itt a válasz

A mesterséges intelligencia, (MI) alapjaiban képes megváltoztatni a világ fejlődéséről alkotott képünket. A ChatGPT legújabb frissítése újabb ajtókat képes nyitni, az emberiség számára. Keleti Arthur jövőkutató szerint, munkatárssá képes válni és ez már csak néhány év.
Igazi technológiai verseny folyik! A mesterséges intelligenciát rohamosan fejlesztik az OpenAI ellenfelei, az Anthropic és a Google, amelyek új modellekkel rukkoltak elő még novemberben. Muszáj volt lépnie az OpenAI-nak is. Hónapokon át, szupertitkos projekten dolgoztak a legokosabb koponyáik, a technológiai boszorkánykonyhájukban. A techóriás igazi durranásra készült, és meg is csinálta: a ChatGPT 5.2-es modellje már elérhető, amivel a többi mesterséges intelligencia-céget akarják lesöpörni az asztalról. Nem kérdés, hogy hatalmas verseny van az MI-piacon.
A ChatGPT most fejlettebb, mint valaha, hiszen
már ne is beszéljünk.
A gigavállalatok versenyét látva Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója meg sem lepődik, hiszen óriási innovációs- és szolgáltatási verseny zajlik a cégek között. Lapunknak kiemelte: a ChatGPT új verziója már érinti a vállalati felhasználókat is.
- Jelentős előrelépést hozott azokon a területeken, ahol nem egyszerűbb szöveges feladatokat kell megoldani, hanem összetett projektfeladatokat, folyamatok végigvezetését (akár több órán keresztül gondolkodó MI-vel) vagy nagyobb pontosságot igénylő becsléseket kell hozni, esetleg döntés- előkészítéseket kell végezni – mutatott rá Keleti Arthu, a Borsnak.
A számok magukért beszélnek szerinte, hiszen az előzetes mérések szerint OpenAI új modellje:
is.
A teszteken is kimagaslóan a többi megoldás előtt végzett. 44 hétköznapi emberi foglalkozásban a feladatok több, mint 70 százalékban már jobban teljesít, mint az adott foglalkozást űző, átlagos képességű szakember
– állítja a szakértő.
Az új modell viszont egyelőre elég lassú, ám okosabb, mint valaha. Emiatt ő úgy véli, évek kérdése és munkatárssá tud válni a mesterséges intelligencia.
- Sokkal összetettebben gondolkodik a lehetséges megoldásokról, és az első tesztek alapján lényegesen jobban érti a különböző forrásokból kapott adatok információs kontextusát, összefüggését. Ennek az a jelentősége, hogy a 2026-2030-as időablakban már hatékony emberi munkavégző társsá vagy akár kollégává is előreléphet, valamint a cégek, vállalkozások egyre több folyamatot bízhatnak teljesen az MI-re, akár ember beavatkozás nélkül. Természetesen, ennek gazdasági és társadalmi hatásai is vannak. Annak a megmutatása, hogy ez milyen pozitív és negatív hatásokkal jár, össztársadalmi feladat – mutatott rá.
Bár rohamtempóval fejlődik az MI, a szakértő szerint ez nem azt jelenti, hogy a munkánkat idővel mesterséges intelligencia veszélyeztetni fogja.
Erős állítás lenne, hogy “elveszi a munkát”, inkább úgy fogalmazhatunk, hogy képes hatékonyan támogatni az olyan emberek feladatait, akik meg tudnak fogalmazni alfeladatokat a számára, irányítani tudják, mint egy csapattagot vagy egy részfeladatot megoldó kollégát
- zárta szavait Keleti Arthur.
