Miért vagyunk kimerültebbek karácsony után, mint előtte? – Így lehet valóban feltöltődni két ünnep között, még akkor is, ha dolgozunk

A karácsony már rég nem a pihenésről szól

2025-ben sem lett könnyebb az év vége. A karácsony és az azt megelőző időszak sokaknál nem meghittségből, hanem határidőkből, bevásárlólistákból, vendégségekből és megfelelési kényszerből áll. Mire eljutunk Szentestéig, már túl vagyunk a nagytakarításon, az ajándékbeszerzésen, a főzésen, a díszítésen – és akkor még hátra van a családi kör, a kötelező látogatások és a sokszor feszültséggel teli „jópofizás”.

Ezért vagyunk kimerültebbek karácsony után, mint előtte / Fotó: Jobinfo

Nem csoda, hogy december 27-ére sokan egyszerűen kidőlnek. Az idei év viszonylag szerencsés abból a szempontból, hogy 27-e és 28-a hétvégére esik, így van esélyünk pihenni egy kicsit, mielőtt 29-én újra munkába állnánk. Sokaknál azonban ilyenkor üt be azoknak a távolabbi rokonoknak, barátoknak a látogatása, akikkel karácsonykor nem volt idő találkozni, így elég nehéz kipihenni az ünnepeket még munkakezdés előtt. Hogyan maxold ki a karácsony utáni hétvégét és hogyan éld túl az azt követő három munkanapot? Erre hozunk most tippeket.

Kisgyerekes szülőként: túlélőüzemmódból regenerálódás

Kisgyerek mellett a két ünnep közti időszak különösen nehéz, főleg ha dolgozni is kell. Ilyenkor sokat számít, ha legalább az egyik szülő szabadságon van, vagy ha sikerül családi segítséget bevonni. A munka utáni órákban nem a tökéletes program a cél, hanem az idegrendszer megnyugtatása. Egy hosszabb séta segíthet ebben, ráadásul a gyerekek is kimozogják magukat, lefáradnak. A karácsonyi maradékoknak hála pedig még főznünk sem kell. A kevesebb inger, az egyszerűbb esték ilyenkor szó szerint aranyat érnek.

Nagyobb gyerekkel: ritka luxus a nyugalom

Nagyobb gyerekek mellett a két ünnep közti időszak akár meglepően felszabadító is lehet. Nem kell leckét ellenőrizni, reggeli rohanás sincs, és ha a gyerek már önállóbb, az esték valóban a lassításról szólhatnak. Egy forró fürdő, egy közös film vagy társasjáték pont elég ahhoz, hogy az ember úgy érezze: most tényleg megállt egy kicsit az idő.

Gyerek nélkül: ne szervezd túl a pihenést

Gyerek nélkül talán könnyebbnek tűnik a regenerálódás, de sokan itt követik el a legnagyobb hibát: ilyenkor próbálnak mindenkivel bepótolni minden elmaradt találkozót. Ha két ünnep között dolgozol, érdemes ezeket tudatosan elhalasztani. Az esték legyenek valóban pihenésre szánva, ne újabb társasági kötelezettségekre. A nyugalom nem passzivitás, hanem tudatos döntés.