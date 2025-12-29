5 túlélési stratégia, hogy ne gyötörjön meg (teljesen) a céges karácsonyi buli

1. Állíts össze egy személyre szabott túlélőkészletet

Egy céges karácsonyi rendezvényre ugyanúgy készülni kell, mint egy túrára: józan ésszel és megfelelő felszereléssel. Legyen nálad mentolos rágó, egy kényelmes cipő a táncos részekre, és néhány rejtegetett szaloncukor a kínos csendek esetére. A túlzásba vitt „hangulatfokozók” – laposüveg, füstös alternatívák – azonban ritkán sülnek el jól, főleg a vezetőség közelében. A cél: lazítás, nem HR-ügy.

2. Legyél a kínos beszélgetések ninja módjára ügyes kikerülőmestere

A karácsonyi bulik egyik legbiztosabb buktatója, amikor valaki munkahelyi témákra tereli a szót. A jövő évi KPIs? A költségvetés? A teljesítményértékelés? Kösz, nem ma. Készülj előre néhány sztorival – egy új szabadulószoba, egy friss sorozatajánló, egy jó stand-up –, és irányítsd át finoman a beszélgetést olyan terepre, ahol nem kell excel-táblák miatt feszengeni.

3. Játszatok titkos céges karácsonyi Bingót

Ha van egy-két humorérzékben hozzád illő kolléga, csináljatok egy saját Bingo-kártyát a tipikus céges party-jelenetekkel. A „valaki túl sokat iszik”, „a főnök kínosan hosszú beszéde”, „karaoke-katasztrófa” és „random HR-es motivációs idézet” mind jöhetnek. Az nyer, aki először kipipál egy sort. A jutalom lehet apróság, de a játék garantáltan oldja a hangulatot.

4. Indítsátok be a bulit egy játékos kérdezz–felelekkel

Ha alapvetően jó fejek vagytok egymással, csak éppen az első fél óra mindenkinél fagyos, dobjatok be egy egyszerű, személyes hangulatot hozó játékot. Írjatok kérdéseket cetlikre, húzzatok egyet-egyet, és válaszoljatok rá a többiek előtt. Semmi túl intim – de elég ahhoz, hogy kicsit megismerjétek egymást új oldalról, és oldódjon a hangulat.

5. Mentsétek meg a bulit: tárgyaljatok a HR-rel időben

A legtöbb céges karácsonyi buli azért kellemetlen, mert tele van olyan elemekkel, amiket senki sem szeret: kötelező dress code, „vicces” tematikus jelmez, titkos ajándékhúzás, vagy olyan helyszín, ahonnan nem lehet idő előtt lelépni. Ha jókor szóltok a HR-osztálynak, még van esély finomítani a programon. Sokszor elég annyi, ha a helyszín jobb, az étel ehető, az ital bőséges, és senkit sem kényszerítenek műmosolyra.