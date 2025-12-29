5 túlélési stratégia, hogy ne gyötörjön meg (teljesen) a céges karácsonyi buli

Egy céges karácsonyi rendezvényre ugyanúgy készülni kell, mint egy túrára: józan ésszel és megfelelő felszereléssel. Legyen nálad mentolos rágó, egy kényelmes cipő a táncos részekre, és néhány rejtegetett szaloncukor a kínos csendek esetére. A túlzásba vitt „hangulatfokozók” – laposüveg, füstös alternatívák – azonban ritkán sülnek el jól, főleg a vezetőség közelében. A cél: lazítás, nem HR-ügy.
A karácsonyi bulik egyik legbiztosabb buktatója, amikor valaki munkahelyi témákra tereli a szót. A jövő évi KPIs? A költségvetés? A teljesítményértékelés? Kösz, nem ma. Készülj előre néhány sztorival – egy új szabadulószoba, egy friss sorozatajánló, egy jó stand-up –, és irányítsd át finoman a beszélgetést olyan terepre, ahol nem kell excel-táblák miatt feszengeni.
Ha van egy-két humorérzékben hozzád illő kolléga, csináljatok egy saját Bingo-kártyát a tipikus céges party-jelenetekkel. A „valaki túl sokat iszik”, „a főnök kínosan hosszú beszéde”, „karaoke-katasztrófa” és „random HR-es motivációs idézet” mind jöhetnek. Az nyer, aki először kipipál egy sort. A jutalom lehet apróság, de a játék garantáltan oldja a hangulatot.
Ha alapvetően jó fejek vagytok egymással, csak éppen az első fél óra mindenkinél fagyos, dobjatok be egy egyszerű, személyes hangulatot hozó játékot. Írjatok kérdéseket cetlikre, húzzatok egyet-egyet, és válaszoljatok rá a többiek előtt. Semmi túl intim – de elég ahhoz, hogy kicsit megismerjétek egymást új oldalról, és oldódjon a hangulat.
A legtöbb céges karácsonyi buli azért kellemetlen, mert tele van olyan elemekkel, amiket senki sem szeret: kötelező dress code, „vicces” tematikus jelmez, titkos ajándékhúzás, vagy olyan helyszín, ahonnan nem lehet idő előtt lelépni. Ha jókor szóltok a HR-osztálynak, még van esély finomítani a programon. Sokszor elég annyi, ha a helyszín jobb, az étel ehető, az ital bőséges, és senkit sem kényszerítenek műmosolyra.
