Nagy az öröm: Hosszú idő után nem egyedül karácsonyozott Bebe

Az idei karácsony Bebe számára teljesen más, mint az elmúlt években. Korábban az ünnep nem volt kedves neki: szenteste temette el egyik kutyáját, és az elmúlt négy évben mindig egyedül töltötte ezt a különleges időszakot. Idén azonban megtört a rossz sorozat: Bebe már nem egyedül karácsonyozott, hanem a barátnőjével, Mártoni Edinával töltötte az ünnepet, ami teljesen új fényt hozott az életébe.

Bebe párja, Mártoni Edina beragyogja az énekes mindennapjait (Fotó: TV2)

Bebe éve remekül alakult

Bebe elmondása szerint az idei év magánéleti és zenekari szinten is varázslatosan alakult. Úgy tűnik, amit 2025-ben elkezdtek, azt 2026-ban is folytatják: a Melody Maker formációval már lekötött koncertjeik vannak, fesztiválfellépéseik, és szimfonikus együttműködésre is sor kerül a Kongresszusi Központban. Az énekes nagyon pozitívan, reményekkel telve néz a jövőbe, és végre a magánéletében is boldogságra talált.

„Szerintem minden jóérzésű ember szereti a karácsonyt, de nálam az elmúlt években a gyász és a magány miatt ez másképp alakult” – vallotta be Bebe, aki 2025-ben önfeledten töltheti az ünnepeket.

Idén más a helyzet, végre nem vagyok egyedül. Nagyon örülök, hogy Edinával együtt ünnepelhetünk, és meleg, szeretetteljes körben lehetünk

– árulta el a zenész.

Bebe egy ideje már nemcsak a színpadon érzi jól magát (Fotó: Vendel Lajos)

Nagy a szerelem, nem tagadják

Bebe és Edina kapcsolata bár még friss, körülbelül fél éve alkotnak hivatalosan egy párt, mégis stabil és kiegyensúlyozott, sőt az elmúlt hónapokban az összeköltözéssel egyértelműen megerősödött. „Rengeteget tanultunk már egymástól, és ez az ünnepek alatt csak erősödik. Végre a zene mellett a magánéletünk is harmóniában van” – mesélte az énekes. A páros korábban is nyíltan beszélt kapcsolatukról, de most a karácsony különösen fontos: a régi rossz emlékek helyett a boldogság és a remény uralja Bebe ünnepét.

Ő Bebe párja

A zenész kedvese sem ismeretlen arc a szemfüles nézőknek: Mártoni Edina korábban szerepelt a népszerű valóságshow-ban, A Nagy Ő-ben, illetve felbukkant a Csajok, pasik, Balatonban is pár képkocka erejéig. Ott egy igazán emlékezetes pillanatban mutatta meg magát – egy vacsorajelenetben például szusit ettek a testéről. A műsorokban szerzett hírneve után azonban inkább a háttérbe húzódott és a magánéletét építette.