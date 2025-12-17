A leendő apák 5 legnagyobb félelme

A legtöbb férfi számára az apává válás híre olyan, mint egy túl bonyolult projekt közeledte. A leendő apa tudja, érzi, hogy ez lesz élete nagy pillanata, de valójában az sem világos számára, honnan kezdje el értelmezni. Nézi a pozitív tesztet, bólogat, elszorul a torka, aztán hirtelen mélyen elgondolkodik, és ezzel együtt megérkezik az első, nagy, kimondhatatlan félelem – az, hogy talán nem fogja elég jól csinálni.

A férfiak félelmeiről ritkán beszélünk. Sajnos papíron nekik még mindig mindenért „erősnek kell maradniuk”. Sokszor azt gondoljuk, hogy nekik „könnyebb”, hogy ők lesznek a biztos támasz, akik nem esnek szét semmitől, hiszen nem ők szülnek, ők csak egy égből pottyant csodát kapnak „ajándékba” az anyától, nekik csak várakozni kell és néhány bútort, kütyüt összerakni, mire megérkezik a kicsi. Meg banánért, csemege uborkáért, később pelenkáért rohangálni a sarki fűszereshez.

Kívülről persze így is tűnnek: határozottak, viccelődnek, próbálnak magabiztosak maradni. Ez a feléjük támasztott általános elvárás miatt van. Hiába írunk 2025-öt, hiába mondjuk el minden létező fórumon, hogy a férfi ugyanúgy lehet érzelmes és adott esetben bizonytalan, félelmekkel teli. A valóságban ugyanúgy átéli minden férfi az első gyermek érkezésével járó bizonytalanságot, mint a család többi tagja, legfeljebb kevesebbet beszél róla.

1. Rosszul csinálom

A leggyakoribb félelem az, hogy az újdonsült apa rosszul csinál majd valamit. A pelenkázástól a szülőszobáig minden új helyzetben ott a titkos pánik, hogy vajon mikor szabad megszólalni, mikor kell hallgatni, és hogyan kell helyesen tartani egy pár napos kisbabát, aki nagyjából olyan törékenynek tűnik, mint egy porcelán bögre, csak sokkal hangosabb. A férfiak egy része tart attól is, hogy a szülőszobán elérzékenyül vagy elájul, mert a filmek valahogy tele vannak ilyen jelenetekkel. Valódi statisztika nincs mögötte, a legtöbb apa remekül helytáll – és szerintem nincs gond egy ájulással sem, az orvosok és nővérek is láttak már ilyet, tudják kezelni a helyzetet. Az én férjem esetében például észrevétlenül adtak neki olyan feladatokat, ami akkor nem tűnt fel egyikünknek sem, hogy teljesen csacsiság: adjon három ragtapaszt, vágjon le kötszerből kétszer 20 centit, szedjen szét gézlapokat, valamiféle játékos foglalkoztató zajlott a szülésem közben, később értettük meg, miért. A férjem falfehér volt és látták rajta, hogy ha nem kap feladatokat, csak rám koncentrál, hamarosan elájul. Így ezt megúsztuk és csomó ragtapaszunk lett szülés végére a baba mellé.