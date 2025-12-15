Nagy a baj: Veszélyes lehet ez a gyerekeknek szánt termék, azonnal visszahívták

Gyermekeknek szánt étkészleteket hívtak vissza a forgalomból, miután egy hatósági ellenőrzés során kiderült: a termékek jelölése nem felel meg az előírásoknak, így félrevezető információkat tartalmazhat a biztonságos használatról, írja az NKFH.

Veszélyes lehet az étkészlet.

Fotó: Forrás: Inna Dodor/shutterstock.com

Az étkészletet haladéktalanul visszahívják

Az intézkedésre az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentést követően került sor. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az érintett gyermek étkészletek csomagolásán olyan információk szerepelnek, amelyek nem felelnek meg a valós használati feltételeknek – például a termékek nem alkalmasak mikrohullámú sütőben történő melegítésre, ennek ellenére a jelölés erre nem figyelmeztet megfelelően.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett hazai forgalmazóval, Szatmári Marianna egyéni vállalkozóval. A vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók – különösen a gyermekek – egészségének védelme érdekében saját hatáskörben haladéktalanul megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását. A hatóság tájékoztatása szerint a visszagyűjtött termékek további sorsát – így azok megsemmisítését vagy elszállítását – folyamatosan nyomon követik.