Nagy a baj: Veszélyes lehet ez a gyerekeknek szánt termék, azonnal visszahívták

Gyermekeknek szánt étkészleteket hívtak vissza a forgalomból, miután egy hatósági ellenőrzés során kiderült: a termékek jelölése nem felel meg az előírásoknak, így félrevezető információkat tartalmazhat a biztonságos használatról, írja az NKFH.
Az intézkedésre az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentést követően került sor. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az érintett gyermek étkészletek csomagolásán olyan információk szerepelnek, amelyek nem felelnek meg a valós használati feltételeknek – például a termékek nem alkalmasak mikrohullámú sütőben történő melegítésre, ennek ellenére a jelölés erre nem figyelmeztet megfelelően.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett hazai forgalmazóval, Szatmári Marianna egyéni vállalkozóval. A vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók – különösen a gyermekek – egészségének védelme érdekében saját hatáskörben haladéktalanul megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását. A hatóság tájékoztatása szerint a visszagyűjtött termékek további sorsát – így azok megsemmisítését vagy elszállítását – folyamatosan nyomon követik.
Az érintett termékek adatai a következők:
Gyerek Étkészlet – Dinoszaurusz Világ
Tételazonosító: RPSET01
Vonalkód: 5055071785450
Étkészlet – Unikornis Varázslat
Tételazonosító: RPSET03
Vonalkód: 5055071785474
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.