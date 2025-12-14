Meghalt egy 13 éves fiú, miután megevett három csomag nyers instant tésztát

Újabb tragédiát okozott egy közösségi médiás trend, miután életét vesztette egy tinédzser. A haláleset Kairóban történt, miután a fiú túl nagy mennyiségű nyers tésztát evett meg. Számszerűen három csomag száraz, instant ramennel készült ételt ett meg, amitől fél órával később máris súlyos hasi fájdalmai lettek és hányni kezdett. Nem sokkal később pedig elhunyt.

Túl sok nyers tésztát evett túl gyorsan: közösségi médiás trend okozott tragédiát Fotó: Pexels

Újabb tragédiát okozott egy közösségi médiás trend

Kezdetben attól tartottak, hogy a termékeket nem megfelelően tárolták, ezért megromolhattak, ám a tészták bevizsgálása és a boncolás elvégzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a fiú nagy valószínűséggel akut bélrendszeri vészhelyzetben halt meg. Bélelzáródás következtében, amelyet az egyszerre elfogyasztott nagy mennyiségű nyers tészta okozott.

Az instant tésztát feldolgozott formában, főzés után történő fogyasztásra szánják. Nagy mennyiségben, nyersen elfogyasztva komoly terhelést jelenthet az emésztőrendszer számára

- közölte Dr. Ruchi Gupta.

Bár a főzetlen tészta fogyasztása jelentős egészségügyi kockázatokkal jár, az úgynevezett „Eat Ramen Raw” trend arra ösztönzi az embereket, hogy egy online kihívás részeként száraz tésztát egyenek. Teszik mindezt annak ellenére, hogy idén korábban már hat ember halt meg, miután egy népszerű, előre elkészített tésztaételt fogyasztottak, ami miatt szeptember végén a Nate’s Fine Foods kiterjesztette bizonyos előfőzött tésztás ételeinek visszahívását, miután egy linguine mintában Listeria baktérium jelenlétét mutatták ki, írja az UNILAD.