Több mint 100 éve fogyasztanak az emberek az adventi időszakban, de főleg karácsonykor különböző íző szaloncukor elnevezésű édességeket. Mutatjuk, miért ez a neve ennek a közkedvelt édességnek és hogy milyen szempontok alapján válogatva kaphatjuk a pénzünkért a legjobb minőségűt belőle!

Ezeket tartsuk szem előtt szaloncukor vásárlásakor / Fotó: Raketir / Shutterstock

Mióta szaloncukor a szaloncukor?

A ma ismert szaloncukor története a formázott fondannal kezdődött, amit Franciaországban már az 1890-es években is legalább 17-féle ízesítésben kínáltak a vendégeknek, tálkából, a szalonban, ahol a fenyőt is felállították. Egyesek szerint a neve is innen ered, míg mások a név kitalálójának Jókai Mórt tartják, aki szalonczukedlinek hívta a selyempapírba csomagolt finomságot, aminek a készítésével magyar cukrászok kezdtek el először foglalkozni még az 1800-as években, és azóta is kizárólag a magyarok készítik ebben a formában. A csokival bevont, fára akasztott verzió csak a 60-es években kezdett el elterjedni és sokak szerint tulajdonképpen magyar találmány, az viszont biztos, hogy 2024 óta hungarikum. A fenyőfa szaloncukorral való díszítése is csak nálunk divat, amit eleinte csak a tehetősebb családok engedhették meg maguknak.

Ezt érdemes tudni a szaloncukor fajtákról

Létezik gumicukorral és alkohollal töltött, paleo és gluténmentes verzió is. Kapni töltetlent és csokibevonat nélkülit is. Az előírások szerint a következő típusokkal találkozhatunk a boltban:

kandírozott szaloncukor: olyan szaloncukor, ami cukorkristály réteggel, vagyis kandisszal van bevonva;

mártott szaloncukor: olyan szaloncukor, ami ét-, tej- vagy fehércsokoládéval, illetve kakaós, kakaós tej vagy fehér bevonómasszával van bevonva és a bevonat aránya legalább 20%;

töltött (formázott) szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek külső része ét-, tej- fehércsokoládé vagy bevonómassza és a burok aránya a termék összes tömegének legalább 25%-a.

Ezeken belül pedig létezik úgynevezett fondan szaloncukrok vagy más néven konzum szaloncukrok, zselés szaloncukrok, marcipán-szaloncukrok és vajkaramellás szaloncukrok is.