Ezekre érdemes figyelni szaloncukor vásárláskor

Több mint 100 éve fogyasztanak az emberek az adventi időszakban, de főleg karácsonykor különböző íző szaloncukor elnevezésű édességeket. Mutatjuk, miért ez a neve ennek a közkedvelt édességnek és hogy milyen szempontok alapján válogatva kaphatjuk a pénzünkért a legjobb minőségűt belőle!
A ma ismert szaloncukor története a formázott fondannal kezdődött, amit Franciaországban már az 1890-es években is legalább 17-féle ízesítésben kínáltak a vendégeknek, tálkából, a szalonban, ahol a fenyőt is felállították. Egyesek szerint a neve is innen ered, míg mások a név kitalálójának Jókai Mórt tartják, aki szalonczukedlinek hívta a selyempapírba csomagolt finomságot, aminek a készítésével magyar cukrászok kezdtek el először foglalkozni még az 1800-as években, és azóta is kizárólag a magyarok készítik ebben a formában. A csokival bevont, fára akasztott verzió csak a 60-es években kezdett el elterjedni és sokak szerint tulajdonképpen magyar találmány, az viszont biztos, hogy 2024 óta hungarikum. A fenyőfa szaloncukorral való díszítése is csak nálunk divat, amit eleinte csak a tehetősebb családok engedhették meg maguknak.
Létezik gumicukorral és alkohollal töltött, paleo és gluténmentes verzió is. Kapni töltetlent és csokibevonat nélkülit is. Az előírások szerint a következő típusokkal találkozhatunk a boltban:
Ezeken belül pedig létezik úgynevezett fondan szaloncukrok vagy más néven konzum szaloncukrok, zselés szaloncukrok, marcipán-szaloncukrok és vajkaramellás szaloncukrok is.
Legyen szó bármilyen előrecsomagolt szaloncukorról, a szemek száma a csomagolásban 1 kg termékben legalább 70 szem kell, hogy legyen. A megnevezésnek tartalmaznia kell a szaloncukor fajtáját, mártott termék esetén utalnia kell a névnek arra is, mivel van bevonva, töltött termék esetén pedig a töltelék típusára is. A vásárláskor mindig ellenőrizzük le, hogy a csomagoláson fel van-e tüntetve a fantázianéven kívül a termék pontos megnevezése, a gyártó, forgalmazó neve és pontos címe, a minőség megőrzési idő, az összetevők listája és töltött termék esetén a gyümölcstartalom valamit az allergén anyagok. Ezen kívül:
Az ömlesztve árult szaloncukroknál sokszor nem tudni, hogy mikor gyártották, hol gyártották vagy, hogy pontosan miből mennyi van benne. Ilyen esetben első körben érdemes az üzletben érdeklődni ezekről az információkról (eladótól, tárolókosárról, rekeszről), amikre ha nem tudnak hitelt érdemlően válaszolni, inkább ne vegyük meg a terméket – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
