Ezekre érdemes figyelni szaloncukor vásárláskor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 11:00
Már csak napok vannak hátra karácsonyig, a faárusok is nyitnak és a boltok polcaira is kikerült minden ünnepi hozzávaló. Köztük a több ízben kapható szaloncukor is, aminek vásárlásakor a következőkre érdemes figyelni!
Több mint 100 éve fogyasztanak az emberek az adventi időszakban, de főleg karácsonykor különböző íző szaloncukor elnevezésű édességeket. Mutatjuk, miért ez a neve ennek a közkedvelt édességnek és hogy milyen szempontok alapján válogatva kaphatjuk a pénzünkért a legjobb minőségűt belőle!

Ezeket tartsuk szem előtt szaloncukor vásárlásakor / Fotó: Raketir / Shutterstock 

Mióta szaloncukor a szaloncukor?

A ma ismert szaloncukor története a formázott fondannal kezdődött, amit Franciaországban már az 1890-es években is legalább 17-féle ízesítésben kínáltak a vendégeknek, tálkából, a szalonban, ahol a fenyőt is felállították. Egyesek szerint a neve is innen ered, míg mások a név kitalálójának Jókai Mórt tartják, aki szalonczukedlinek hívta a selyempapírba csomagolt finomságot, aminek a készítésével magyar cukrászok kezdtek el először foglalkozni még az 1800-as években, és azóta is kizárólag a magyarok készítik ebben a formában. A csokival bevont, fára akasztott verzió csak a 60-es években kezdett el elterjedni és sokak szerint tulajdonképpen magyar találmány, az viszont biztos, hogy 2024 óta hungarikum. A fenyőfa szaloncukorral való díszítése is csak nálunk divat, amit eleinte csak a tehetősebb családok engedhették meg maguknak.

Ezt érdemes tudni a szaloncukor fajtákról

Létezik gumicukorral és alkohollal töltött, paleo és gluténmentes verzió is. Kapni töltetlent és csokibevonat nélkülit is. Az előírások szerint a következő típusokkal találkozhatunk a boltban:

  • kandírozott szaloncukor: olyan szaloncukor, ami cukorkristály réteggel, vagyis kandisszal van bevonva;
  • mártott szaloncukor: olyan szaloncukor, ami ét-, tej- vagy fehércsokoládéval, illetve kakaós, kakaós tej vagy fehér bevonómasszával van bevonva és a bevonat aránya legalább 20%;
  • töltött (formázott) szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek külső része ét-, tej- fehércsokoládé vagy bevonómassza és a burok aránya a termék összes tömegének legalább 25%-a.

Ezeken belül pedig létezik úgynevezett fondan szaloncukrok vagy más néven konzum szaloncukrok, zselés szaloncukrok, marcipán-szaloncukrok és vajkaramellás szaloncukrok is.

Mire figyeljünk szaloncukor vásárláskor?

Legyen szó bármilyen előrecsomagolt szaloncukorról, a szemek száma a csomagolásban 1 kg termékben legalább 70 szem kell, hogy legyen. A megnevezésnek tartalmaznia kell a szaloncukor fajtáját, mártott termék esetén utalnia kell a névnek arra is, mivel van bevonva, töltött termék esetén pedig a töltelék típusára is. A vásárláskor mindig ellenőrizzük le, hogy a csomagoláson fel van-e tüntetve a fantázianéven kívül a termék pontos megnevezése, a gyártó, forgalmazó neve és pontos címe, a minőség megőrzési idő, az összetevők listája és töltött termék esetén a gyümölcstartalom valamit az allergén anyagok. Ezen kívül:

  • csak olyan terméket vásároljunk meg, amelyiken magyar nyelvű tájékoztató is van;
  • kerüljük az „ízű” elnevezésű termékeket és kizárólag sértetlen csomagolású édességeket tegyünk a kosarunkba;
  • lehetőleg válasszunk valódi csokoládéból készült, vagy azzal bevont terméket és kerüljük a bevonómasszából készült édességeket;
  • aki marcipános szaloncukrot venne, válasszon olyat, amelyikben magas a mandulatartalom, minél több ugyanis mandula a cukortartalom javára, annál jobb minőségű marcipán van az édességben;
  • azt sem árt tudni, hogy a percipán nem tartalmaz mandulát, hanem barackmagból készítik.
Akinek nem csak dekorációként venne szaloncukrot, mindig olvassa el a címkéjét is / Fotó: acceptphoto / Shutterstock 

Mitől lesz pisztáciás vagy marcipános egy szaloncukor?

  • Nem minden pisztáciaízű, ami zöld, és nem minden marcipán, amiben mandula van
  • Ha a csomagoláson „pisztáciaízű” kifejezés szerepel, akkor csak aroma van benne, pisztácia nincs.
  • Ha „pisztáciás” kifejezés szerepel a csomagoláson, ott már számíthatunk arra, hogy van benne valódi pisztácia is.
  • A valódi marcipános szaloncukor mandulából és cukorból készül és nem burgonyalisztből és aromából.

 

Ezt érdemes tudni a szaloncukrokban lévő adalékanyagokról

  • A maltitol puffaszt.
  • A szorbit és a Xilit hasmenést okozhat.
  • A stevia keserűvé teheti a szaloncukrot.
  • Az aspartám sokat ígér, de inkább kerülni érdemes.
  • A cukormentesből sem lehet akármennyit megenni, mivel kalória nem csak a cukorban, hanem a zsiradékokban is van.

A lédig szaloncukrokkal kapcsolatban pedig erre kell figyelni

Az ömlesztve árult szaloncukroknál sokszor nem tudni, hogy mikor gyártották, hol gyártották vagy, hogy pontosan miből mennyi van benne. Ilyen esetben első körben érdemes az üzletben érdeklődni ezekről az információkról (eladótól, tárolókosárról, rekeszről), amikre ha nem tudnak hitelt érdemlően válaszolni, inkább ne vegyük meg a terméket – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

 

