Ausztráliai terrortámadás: így halt meg Pogány Marika, a magyar holokauszttúlélő - sokkoló vallomást tett Ági, a merénylet túlélője

Az ausztráliai terrortámadás túlélője, aki testközelből élte át a szörnyű eseményeket a szlovák közmédia, az STVR műsorában szólalt meg. A Komáromból származó, de évtizedek óta Ausztráliában élő Ágnes közeli barátnője volt Pogány Marikának, a hanuka ünnepségre is együtt érkeztek és egymás mellett ültek a rendezvényen. Ágnes megrázó részletességgel idézte fel a hátborzongató eseményeket.

Az ausztráliai terrortámadásnak 3 magyra áldozata volt Fotó: AFP

Elmondása szerint a zsidó ünnepségen családok, idősek és fiatalok együtt voltak, békés, felszabadult volt a hangulat.

Énekeltek, családok érkeztek, rég nem látott ismrősök találkoztak. Nagyon vidám volt a hangulat. Körülbelül fél órával azelőtt, hogy a rendezvény elkezdődött volna, lövések dördültek el.

A két nő évek óta szoros barátságban állt, szabadidejük jelentős részét együtt töltötték , így természetes volt, hogy egymás mellett ültek a tengerparti eseményen is. Amikor eldördültek az első lövések, ösztönösen a földre vetették magukat.

Természetesen azonnal a földre feküdtem, Marika is mellém feküdt. Körülbelül fél méter volt köztünk, de egy másik nő közénk került, így szem elől tévesztettem Marikát.

-mondta.

Ez a pillanat mindent megváltoztatott. Ágnes felemelte a fejét, hogy körülnézzen, ekkor látta meg a borzalmat: valakit pont akkor lőttek fejbe és néhány méterrel arrébb egy barátjuk vérben feküdt.

A túlélő szerint a lövöldözés nagyjából tíz percig tartott. Amikor végre fel tudott állni, Marikát nem látta sehol.

Akkor tette fel magában a kérdést, hogy hol van Marika?

Láttam, hogy ott van egy takaró. Azt kérdeztem magamtól: hol van Marika? Meg akartam nézni a takaró alatt, de azt mondták, hogy nem, menjünk gyorsan, azonnal mennünk kell.



Ágnest elhúzták a helyszínről. Ekkor döbbent rá, mit is jelent a letakart test:

Ekkor jöttem rá, hogy Marika a takaró alatt már holtan fekszik.

- mesélte a drámai részleteket Ági.

Pogány Marika rozsnyói származású holokauszttúlélő volt, aki egész életében erősen kötődött szülővárosához. Barátnőjével, Ágnessel rendszeresen ellátogattak Komáromba is.

Családja 1889-től vasboltot üzemeltetett a rozsnyói főtéren, amelyet 1948-ban államosítottak. A második világháború idején nagyszüleit és több rokonát Auschwitzba deportálták, ahonnan csupán egy nagybátyja tért vissza élve. Marika édesanyja elkerülte a deportálást, és megmentette a lányát. A nehéz évtizedek után 1968-ban testvérével, Ivánnal együtt Ausztráliába emigráltak, ahol új életet kezdtek.