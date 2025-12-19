Ausztráliai terrortámadás: így halt meg Pogány Marika, a magyar holokauszttúlélő - sokkoló vallomást tett Ági, a merénylet túlélője

Az ausztráliai terrortámadás túlélője, aki testközelből élte át a szörnyű eseményeket a szlovák közmédia, az STVR műsorában szólalt meg. A Komáromból származó, de évtizedek óta Ausztráliában élő Ágnes közeli barátnője volt Pogány Marikának, a hanuka ünnepségre is együtt érkeztek és egymás mellett ültek a rendezvényen. Ágnes megrázó részletességgel idézte fel a hátborzongató eseményeket.
Elmondása szerint a zsidó ünnepségen családok, idősek és fiatalok együtt voltak, békés, felszabadult volt a hangulat.
Énekeltek, családok érkeztek, rég nem látott ismrősök találkoztak. Nagyon vidám volt a hangulat. Körülbelül fél órával azelőtt, hogy a rendezvény elkezdődött volna, lövések dördültek el.
A két nő évek óta szoros barátságban állt, szabadidejük jelentős részét együtt töltötték , így természetes volt, hogy egymás mellett ültek a tengerparti eseményen is. Amikor eldördültek az első lövések, ösztönösen a földre vetették magukat.
Természetesen azonnal a földre feküdtem, Marika is mellém feküdt. Körülbelül fél méter volt köztünk, de egy másik nő közénk került, így szem elől tévesztettem Marikát.
-mondta.
Ez a pillanat mindent megváltoztatott. Ágnes felemelte a fejét, hogy körülnézzen, ekkor látta meg a borzalmat: valakit pont akkor lőttek fejbe és néhány méterrel arrébb egy barátjuk vérben feküdt.
A túlélő szerint a lövöldözés nagyjából tíz percig tartott. Amikor végre fel tudott állni, Marikát nem látta sehol.
Akkor tette fel magában a kérdést, hogy hol van Marika?
Láttam, hogy ott van egy takaró. Azt kérdeztem magamtól: hol van Marika? Meg akartam nézni a takaró alatt, de azt mondták, hogy nem, menjünk gyorsan, azonnal mennünk kell.
Ágnest elhúzták a helyszínről. Ekkor döbbent rá, mit is jelent a letakart test:
Ekkor jöttem rá, hogy Marika a takaró alatt már holtan fekszik.
- mesélte a drámai részleteket Ági.
Pogány Marika rozsnyói származású holokauszttúlélő volt, aki egész életében erősen kötődött szülővárosához. Barátnőjével, Ágnessel rendszeresen ellátogattak Komáromba is.
Családja 1889-től vasboltot üzemeltetett a rozsnyói főtéren, amelyet 1948-ban államosítottak. A második világháború idején nagyszüleit és több rokonát Auschwitzba deportálták, ahonnan csupán egy nagybátyja tért vissza élve. Marika édesanyja elkerülte a deportálást, és megmentette a lányát. A nehéz évtizedek után 1968-ban testvérével, Ivánnal együtt Ausztráliába emigráltak, ahol új életet kezdtek.
Az ausztráliai terrortámadás iszlamista ideológia indíttatású, ezt hivatalosan is megerősítették az ausztrál hatóságok. Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az eddigi bizonyítékok alapján a támadást az Iszlám Állam terrorszervezet eszméi ihlették - írja a Reuters.
Mint azt a Bors már korábban megírta, a rendőrség tájékoztatása szerint a támadást egy 50 éves apa és 24 éves fia hajtotta végre. Az idősebb elkövetőt a helyszínen lelőtték, míg fia súlyosan megsebesült, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll.
A terrortámadás során összesen 16 ember halt meg, további 24 sérültet ápolnak, közülük 12-en súlyos vagy kritikus állapotban vannak. Az áldozatok között gyermekek is vannak.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök egy sajtótájékoztatón elmondta: a merénylők által használt gépkocsiban két, házilag készített Iszlám Állam-zászlót találtak. Emellett a fiatalabb elkövető nevére bejegyzett járműben improvizált robbanószerkezeteket is lefoglaltak a hatóságok.
Az Iszlám Államot Ausztrália és számos más ország is terrorszervezetként tartja nyilván, nem véletlenül.
Kiderült: a merénylők nemrég katonai kiképzésen vettek részt. Az ABC News biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be:
a Bondi Beach-i merénylet két elkövetője múlt hónapban a Fülöp-szigeteken járt, ahol feltételezések szerint katonai jellegű kiképzésen vehettek részt.
november elején Manilába utazott. Az ausztrál hatóságok jelenleg azt vizsgálják, milyen kapcsolatban állhattak egy nemzetközi dzsihadista hálózattal.
A súlyosan megsérült fiatalabb elkövetőt, Naveed Akramot szintén kórházba szállították. Az ausztrál tisztviselők közölték: csak akkor emelnek hivatalosan vádat ellene, amikor egészségi állapota stabilizálódik.
A nemzetközi sajtó legfrissebb beszámolói szerint a sydney-i hanukai terrortámadásnak rendkívül sok sérültje van, akik közül sokan továbbra is életveszélyben vannak. Az ausztrál egészségügyi hatóságok közlése alapján több mint 40 sebesültet szállítottak kórházba, közülük 25–27 ember jelenleg is fekvőbeteg-ellátásra szorul, és legalább 10–12 sérült állapota súlyos vagy kritikus. A sebesültek között több gyermek is van, akiket külön gyermektraumatológiai osztályokon kezelnek, valamint legalább két rendőr, akik a támadók ártalmatlanítása közben sérültek meg, az egyikük életmentő műtéten esett át. A kórházakban több sérült lőtt sebekkel, repeszsérülésekkel és robbanás okozta traumákkal került be, sokaknál hosszú rehabilitációra kell számítani. Az orvosok hangsúlyozták: a következő napok kulcsfontosságúak lesznek, mert több beteg állapota továbbra is ingadozó, miközben a pszichés sérülések, különösen a gyermekeknél, már most súlyosnak tűnnek.
