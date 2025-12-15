Ausztráliai terrortámadás: hősként halt meg magyar holokauszttúlélő, Weitzen Tibor

Az ausztráliai terrortámadás áldozatait gyászolják világszerte. Pogány Marika mellett egy másik magyar származású áldozata is van a terror cselekménynek. Kiderült: a 78 éves Weitzen Tibort akkor érte halálos lövés, amikor egy családi barátot próbált megvédeni a támadó elől.

Az ausztráliai terrortámadásnak két magyar származású áldozata is volt

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Weitzen Tibor édesapa, nagyapa és dédapa volt, a bondi Chábád közösség aktív és szeretett tagja. Izraelből 1988-ban költözött Ausztráliába, ahol gyorsan a helyi zsidó élet meghatározó alakjává vált. Nemcsak jelen volt a közösség mindennapjaiban, hanem valódi összetartó erőt is jelentett, olyasvalaki volt, akire mindig lehetett számítani.

A zsinagógában a gyerekek is nagyon szerették, mert mindig volt hozzájuk egy kedves szava, egy mosolya, és gyakran egy apró édessége is. A közösség külön kiemelte Tibor türelmét - írja a Times of Israel.

A tragédia egyik legmegrendítőbb részlete, hogy unokája, Mendy Amzalak elsősegélynyújtóként érkezett a támadás helyszínére. A káosz és a sérültek ellátása közepette kellett szembesülnie azzal, hogy nagyapja is az áldozatok között van.

Az ausztráliai terrortámadás egyértelműen antiszemita indíttatású volt

Mint azt a Bors már megírta, apa és fia követte el az antiszemita indíttatású fegyveres támadást vasárnap Sydney ikonikus, Bondi Beach nevű strandján: az ausztráliai terrortámadás során, az egyik támadóval együtt, tizenhatan vesztették életüket.

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik elkövető, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen életét vesztette, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyos sérülésekkel kórházba került. A hatóságok megerősítették: a támadásban rajtuk kívül más elkövető nem vett részt.

A rendőrség közölte: az apa 2015 óta legálisan tartott fegyvert, összesen hat lőfegyver volt. Helyi médiaértesülések szerint a fiát korábban az ausztrál titkosszolgálat is vizsgálta szélsőséges kapcsolatok miatt, és a nyomozás kiterjed az esetleges terrorista indítékokra. A hatóságok a támadást hivatalosan terrorcselekményként kezelik.

A lövöldözés során egy járókelő, a 43 éves Ahmed al Ahmed lefegyverezte az egyik támadót. A hatóságok és politikusok hősként méltatták, mivel fellépése több életet menthetett meg. A férfit kétszer meglőtték, ezért meg is kellett műteni.