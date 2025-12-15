Ausztrál terrortámadás: megszólalt a megölt magyar férfi unokája

Mária és Tibor mindketten Holokauszt túlélők voltak. Vasárnap kora este ők is Sydney leghíresebb strandján, a Bondi Beachen készülődtek a zsidó vallás egyik legismertebb ünnepére, hanukára, amikor két fegyveres hirtelen tüzet nyitott rájuk. A lövések hallatán az emberek fejvesztve menekülni kezdtek, a beszámolók alapján mindenki futott amerre látott. Voltak azonban, akiknek nem volt esélyük elrejtőzniük a két állig felfegyverkezett támadó elől. Az ausztrál terrortámadásban 15-en vesztették életüket, köztük egy 10 éves kislány és két idős magyar állampolgár. Tibor unokája megtörten nyilatkozott a történtekről.

Egy pakisztáni apa és annak 24 éves fia felelősek az ausztrál terrortámadásért, ami eddig 15 emberéletet követelt.

A 78 éves Weitzen Tibor is a Sydney-ben található partszakaszon időzött, amikor záporozni kezdtek feléjük a golyók. Minden annyira gyorsan történt, hogy szinte esély sem volt reagálni. Mint írtuk, Tibor nem is futott, hanem ráborult a mellette álló barátjára és saját testével védte őt. A 78 éves férfi nem élte túl a merényletet.

Tegnap találkoztam vele, a medencében úszott és együtt kávéztunk. Nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó nap, hogy látom a nagyapámat

- nyilatkozta egy helyi csatornának Tibor unokája, majd azt is hozzátette, hogy az idős férfinek a családja volt a mindene. A nyilatkozat a TV2 Tények műsorában volt látható.

Az ungvári férfi 1988-ban érkezett Ausztráliába és a helyi zsidó hitközösség oszlopos tagja volt.

Az ausztrál terrortámadásban egy másik magyar is életét vesztette

A 82 éves Pogány Mária az első sorban ült, amikor eldördültek a lövések. Az idős hölgyet olyan szerencsétlenül találták el a lövedékek, hogy esélye sem volt a túlélésre. Mária, vagy ahogy barátai és családja szólítja, Marika szoros kapcsolatot ápolt a magyarországi zsidó közösséggel, 23 éven át járt haza. Rendszeresen önkénteskedett, elsősorban Komáromba, ahol részt vett a mártír megemlékezéseken és a Holokausztban elhunyt szeretteire emlékezett.

Szijjártó Péter külügyminiszter és a magyar hitközösség is megerősítette, hogy mindent meg fognak tenni a még kórházban fekvő áldozatok felépüléséért.