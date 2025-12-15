Ausztrál terrortámadás: megszólalt a megölt magyar férfi unokája

Mária és Tibor mindketten Holokauszt túlélők voltak. Vasárnap kora este ők is Sydney leghíresebb strandján, a Bondi Beachen készülődtek a zsidó vallás egyik legismertebb ünnepére, hanukára, amikor két fegyveres hirtelen tüzet nyitott rájuk. A lövések hallatán az emberek fejvesztve menekülni kezdtek, a beszámolók alapján mindenki futott amerre látott. Voltak azonban, akiknek nem volt esélyük elrejtőzniük a két állig felfegyverkezett támadó elől. Az ausztrál terrortámadásban 15-en vesztették életüket, köztük egy 10 éves kislány és két idős magyar állampolgár. Tibor unokája megtörten nyilatkozott a történtekről.
A 78 éves Weitzen Tibor is a Sydney-ben található partszakaszon időzött, amikor záporozni kezdtek feléjük a golyók. Minden annyira gyorsan történt, hogy szinte esély sem volt reagálni. Mint írtuk, Tibor nem is futott, hanem ráborult a mellette álló barátjára és saját testével védte őt. A 78 éves férfi nem élte túl a merényletet.
Tegnap találkoztam vele, a medencében úszott és együtt kávéztunk. Nem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó nap, hogy látom a nagyapámat
- nyilatkozta egy helyi csatornának Tibor unokája, majd azt is hozzátette, hogy az idős férfinek a családja volt a mindene. A nyilatkozat a TV2 Tények műsorában volt látható.
Az ungvári férfi 1988-ban érkezett Ausztráliába és a helyi zsidó hitközösség oszlopos tagja volt.
A 82 éves Pogány Mária az első sorban ült, amikor eldördültek a lövések. Az idős hölgyet olyan szerencsétlenül találták el a lövedékek, hogy esélye sem volt a túlélésre. Mária, vagy ahogy barátai és családja szólítja, Marika szoros kapcsolatot ápolt a magyarországi zsidó közösséggel, 23 éven át járt haza. Rendszeresen önkénteskedett, elsősorban Komáromba, ahol részt vett a mártír megemlékezéseken és a Holokausztban elhunyt szeretteire emlékezett.
Szijjártó Péter külügyminiszter és a magyar hitközösség is megerősítette, hogy mindent meg fognak tenni a még kórházban fekvő áldozatok felépüléséért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.