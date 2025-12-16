Ausztráliai terrortámadás: drámai pillanatok, így próbálta lefegyverezni egy idős pár a merénylőket

Az ausztráliai terrortámadás hőse az a házaspár, akik a saját életüket feláldozva próbálták megmenti mások életét. A férj bár sikerrel kitépte a támadó kezéből a fegyvert, arra nem számított, hogy az egy másik fegyvert is előránt, amellyel végez velük.

Az ausztráliai terrortámadás hőse az idős házaspár

Fotó: YouTube/Guardian

Ausztráliai terrortámadás: így próbálta megállítani a gyilkosokat egy házaspár

Az egész világot megrázta az ausztráliai terrortámadás, amely Sydney-ben, a Bondi Beachen történt vasárnap. A terroristákat egy házaspár próbálta megállítani, amelyről felvétel is készült: a képkockák bejárták az egész világot. A Bondi Beachen történt merénylet áldozatai között egy tízéves kislány, valamint egy magyar származású nő és férfi volt, akik nem élték túl az apa és fia általi terrortámadást. A két férfi egyszerűen tüzet nyitott a tömegbe, rengeteg embert megsebesítve. A támadók egyike szintén elhunyt, a másikat kórházba kellett szállítani.

A 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia a beszámolók szerint hihetetlen hősiességről tettek tanúbizonyságot életük utolsó perceiben: félelmet nem ismerve közbeléptek, hogy megvédjék az embereket, mielőtt őket lőtték volna le. Az incidensről készült felvételen látható, ahogy a férj birkózik az egyik támadóval, elveszi tőle a fegyvert, majd mindketten az útra esnek. A férfi ezután feláll, és úgy tűnik, megüti a támadót, aki ezután előkap egy másik fegyvert, amellyel végül lelövi a házaspárt.

Bár semmi sem csökkentheti Borisz és Sofia elvesztésének fájdalmát, elsöprő büszkeséggel tölt el minket a bátorságuk és az önzetlenségük. Ez tökéletesen jellemzi Borist és Sofiát – olyan embereket, akik ösztönösen és önzetlenül próbáltak segíteni másokon

– nyilatkozta az idős házaspár gyászoló családja.

A pár 34 éve élt házasságban. Boris autószerelőként dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult. Segítőkészségéről volt ismert. Felesége, Sofia postán dolgozott, munkatársai nagyon szerették őt. Mindenkivel kedvesen bántak, és megadták a tiszteletet, dolgos életet éltek - olvasható a BBC cikkében.

Sajtóértesülések szerint végül egy férfi, Ahmed al-Ahmed állította meg az egyik támadót. A trafikos férfi az egyik parkoló autók mögül támadt a fegyveresre. Bírkózni kezdtek és végül sikeresen elvette a férfitól a fegyvert. Bár Ahmed maga is megsérült a birkózás alatt, már jól van, túl van az első műtéten.