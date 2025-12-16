Ausztráliai terrortámadás: drámai pillanatok, így próbálta lefegyverezni egy idős pár a merénylőket

Az ausztráliai terrortámadás hőse az a házaspár, akik a saját életüket feláldozva próbálták megmenti mások életét. A férj bár sikerrel kitépte a támadó kezéből a fegyvert, arra nem számított, hogy az egy másik fegyvert is előránt, amellyel végez velük.
Az egész világot megrázta az ausztráliai terrortámadás, amely Sydney-ben, a Bondi Beachen történt vasárnap. A terroristákat egy házaspár próbálta megállítani, amelyről felvétel is készült: a képkockák bejárták az egész világot. A Bondi Beachen történt merénylet áldozatai között egy tízéves kislány, valamint egy magyar származású nő és férfi volt, akik nem élték túl az apa és fia általi terrortámadást. A két férfi egyszerűen tüzet nyitott a tömegbe, rengeteg embert megsebesítve. A támadók egyike szintén elhunyt, a másikat kórházba kellett szállítani.
A 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia a beszámolók szerint hihetetlen hősiességről tettek tanúbizonyságot életük utolsó perceiben: félelmet nem ismerve közbeléptek, hogy megvédjék az embereket, mielőtt őket lőtték volna le. Az incidensről készült felvételen látható, ahogy a férj birkózik az egyik támadóval, elveszi tőle a fegyvert, majd mindketten az útra esnek. A férfi ezután feláll, és úgy tűnik, megüti a támadót, aki ezután előkap egy másik fegyvert, amellyel végül lelövi a házaspárt.
Bár semmi sem csökkentheti Borisz és Sofia elvesztésének fájdalmát, elsöprő büszkeséggel tölt el minket a bátorságuk és az önzetlenségük. Ez tökéletesen jellemzi Borist és Sofiát – olyan embereket, akik ösztönösen és önzetlenül próbáltak segíteni másokon
– nyilatkozta az idős házaspár gyászoló családja.
A pár 34 éve élt házasságban. Boris autószerelőként dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult. Segítőkészségéről volt ismert. Felesége, Sofia postán dolgozott, munkatársai nagyon szerették őt. Mindenkivel kedvesen bántak, és megadták a tiszteletet, dolgos életet éltek - olvasható a BBC cikkében.
Sajtóértesülések szerint végül egy férfi, Ahmed al-Ahmed állította meg az egyik támadót. A trafikos férfi az egyik parkoló autók mögül támadt a fegyveresre. Bírkózni kezdtek és végül sikeresen elvette a férfitól a fegyvert. Bár Ahmed maga is megsérült a birkózás alatt, már jól van, túl van az első műtéten.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.