Ausztráliai terrortámadás: "horgászni megyünk" – hazudta otthon a merénylő

Ausztrália
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 15:25
terrortámadásmerénylő
Katonai kiképzést is kapott a Bondi Beachen 15 emberrel végző apa-fia páros. Újabb, megrázó információk derültek ki az ausztráliai terrortámadásról.

15 ember életét követelte a vasárnapi ausztráliai terrortámadás. Mint kiderült, a radikalizálódott apa-fiú páros családja sem sejtett semmit abból, mire készülnek.

15-en haltak meg az ausztráliai terrortámadás során a Bondi Beach-en
15-en haltak meg az ausztráliai terrortámadás során a Bondi Beach-en  Fotó: AFP

Mint ismert, az 50 éves Sajid Akram, valamint 24 éves fia, Naveed Akram kegyetlen mészárlást rendezett Ausztráliában, Sydney-ben, a Bondi Beach-en. Két magyar származású áldozat is van a 15 halott közt: Pogány Marika és Weitzen Tibor. A vérontás nem csak a kontinensnyi országot, de az egész világot megrázta. Mindenki magyarázatot keres a rettenetes történtekre, miközben a hatóságok az elkövetők hátterét próbálják feltérképezni. Úgy tudni, noha a páros az Iszlám Állam nevében gyilkolt, nem egy nagyobb sejt részei voltak.

Ausztráliai terrortámadás: novemberben kaptak katonai kiképzést az elkövetők

A híradások szerint a fiatalabb elkövető, Naveed Akram nem volt ismeretlen a hatóságok számára. Az ausztrál belbiztonsági szolgálat 2019-ben hat hónapon keresztül vizsgálta, mert kapcsolatban állt két olyan illetővel, akik börtönbe kerültek – azonban végül nem találtak bizonyítékot arra, hogy a fiatal radikalizálódott volna, így egy idő után lekerült a megfigyelt személyek közül. Nem tudni, hogy ezt követően mikor és milyen körülmények közt fordult a szélsőséges nézetek felé, sem azt, ő volt-e, aki az apját radikalizálta, vagy pedig fordítva történt a dolog.

Az ABC jelentése szerint az ausztrál hírszerzés úgy véli, a páros idén novemberben katonai jellegű kiképzésen vehetett részt a Fülöp-szigetek déli részén.

A merénylők családja mit sem sejtett arról, mire készülnek. Naveed Akram állítólag azt mondta az anyjának, hogy az apjával horgászni mennek a hétvégén a Jervis-öbölbe, mely Sydney-től két órányira található. Miközben egy Airbnb-szálláson készülődtek az apjával a terrortámadásra, fel is hívta az anyját, hogy beszámoljon arról, hogy búvárkodott, milyen hőség volt, hogy érezték magukat eddig a közös horgászaton.

