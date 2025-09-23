Istenes László: „Tessék elgondolkodni, kinek hány éve van még az életéből”

Istenes László a nyáron 61 éves lett, amellyel sokakat megdöbbentett. A műsorvezetőről ugyanis, aki évek óta a szakma egyik elismert tagja senki nem mondaná meg, hogy már a hatodik X-ben jár. A néggyermekes családapa és nagypapa most azonban elárulta, kinézete mögött 30 év tudatos életmódja van, aminek köszönhetően első kézből tud őszinte, jól bevált tanácsokat adni a hallgatóinak. A műsorvezető ugyanis új projektbe kezdett: életmóddal foglalkozó online műsort indít, hogy ébresztőt fújjon szinte minden korosztálynak.

Istenes László podcastot indít. Fotó: Nagy Lajos

Tessék elgondolkodni, kinek hány éve van még az életéből

- jelentette ki a TV2 kamerái előtt, hozzátéve gyakran kérdezik, mi kinézetének a titka.

Ez Istenes László célja a podcastjával

Az én célom az ezzel a projekttel, hogy ébresztőt fújjak az én korosztályomnak, a fiatalabb korosztályoknak. Ez ugyanis elsősorban nem az esztétikáról szól, ez egy nagyon-nagyon komoly egészségügyi kérdés. Magyarországon a túlsúly, elhízás miatt, annak kiindulópontjakánt 200 betegségre és annak szövődményeire esélyes bárki, aki túlsúlyos. Ez nem játék. Magyarországon a 6-8 éves gyerekek 20%-a túlsúlyos. Ez megint csak nem játék. Tehát vannak itt olyan komoly adatok, amelyekről nagyon ritkán beszélünk. Világviszonylatban a negyedikek vagyunk, Európában az első túlsúly tekintetében. Tehát ébresztő!

- közölte hozzátéve, egyszer, katonaként ő is volt, hogy 12 kilót hízott, de azóta odafigyel arra, hogy mit étkezik és arra, hogy rendszeresen sportoljon, alvása minőségi legyen.

A sport az nekem a levegő, nem is tudom, hogy tudnék meglenni nélküle

- árulta el Istenes László, aki immáron 53 éve hobbi focista.

De nem elég a rendszeres mozgás és megfelelő étrend, ha valaki nem ügyel oda arra, aludjon és pihenjen eleget, hívta fel a figyelmet:

Ahogy öregszem úgy jövök rá, hogy az alvásnak óriási szerepe van. Hogy egy szakértőt idézzek, aki nem alszik jól, annak rövidebb lesz az élete. Amikor nem alszod ki magd, nem úgy ébredsz, akkor az egész napod el van cse**ve.

A Tények riportját ide kattintva is megtekintheted.



