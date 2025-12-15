Karácsonyi adománygyűjtés: ezek a szervezetek biztos, hogy a rászorulókat támogatják

Az ünnepek előtti időszakban érdemes körültekintően adományozni, mert sokan élnek vissza ilyenkor az emberek jóakaratával. Azoknak, akik biztosra szeretnének menni, most mutatunk néhány megbízható szervezetet és karácsonyi adománygyűjtő akciót, ahonnan biztosan jó helyre mennek majd a felajánlások.
A szervezet egyik Adventi Adománygyűjtő akciója - amihez idén is számos híresség csatlakozott- november 17. és december 31. között zajlik a Tesco Magyarország áruházlánc üzleteiben. Itt a vásárlók a hagyományos és önkiszolgáló kasszáknál található 300 forintos adománykuponok vásárlásával tudják támogatni a munkájukat abban, hogy ételt, esélyt, otthont adhassanak a rászorulóknak. Emellett online, bankkártyával is adományozhatunk itt, illetve a 1353-as telefonszámon is várják a felajánlásokat, ahol egy hívás 500 Ft támogatást jelent.
Ezek mellett megnyitották az adománypontjukat is az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén. A Szent István téri helyszínen lehetőség van a karitatív szervezet munkájának megismerésére és az általa egész évben segített rászorulók támogatására is. A december 22-ig nyitva tartó adománypont idén is két házikóból áll: egy jótékonysági termékeket kínáló adományboltból és egy mézeskalácsszíveket készítő sütödéből, ahol az önkéntesek folyamatosan készítik az adománygyűjtés szimbólumát, hogy azokkal köszönjék meg az adományozók perselybe dobott vagy a HelloPay bankkártyás terminálon keresztül nyújtott támogatását.
A Katolikus Karitász egész évben segíti a nehézségekkel küzdő családokat, idős, beteg embereket. Az ünnep közeledtével országszerte élelmiszert, meleg ruhát, cipőt takarókat gyűjtenek a karitászcsoportok. Karácsonyra több száz családnak szeretnének ajándékcsomagot összeállítani, a kezdeményezéshez pedig több módon lehet csatlakozni a december 31-ig:
Ezek mellett december 6-án indul majd az Egymillió csillag a szegényekért akciójuk is, mikor is országszerte önkéntesek gyertyákkal hívják fel a társadalom figyelmét a köztünk élő szegényekre. A programok, gyertyagyújtások során adományokat is fogad majd a Karitász. Sőt, a segélyszervezet december 11. és 17. között adománypontot működtet a Vörösmarty téri adventi vásáron is.
Egyik akciójuk, a Legyél te is Csillagszóró, nehéz helyzetű kistelepüléseken élő gyerekek számára gyűjt és juttat el adományokat. A kívánságlista már összeállt, most a játékok beszerzésén a sor. Ehhez keresnek önjelölt angyalkákat, akik segítenek, hogy egy-egy gyermek karácsonyi álma valósággá válhasson. Olyanokat, akik képesek feltúrni egy játékbolt alsó polcait is az utolsó „zenélő fűrészgépért”, akik ismerik a „rózsaszín földönkívüli babát” és akik tudják, hogy melyik „sétáló robot kutyus” vakkant a legszebben.
Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő program keretében mélyszegénységben élő gyermek karácsonyi kívánságát váltják valóra az adományozók segítségével. Idén újabb 2025 gyermek kívánságának valóra váltása a cél. A kezdeményezés lényege, hogy az adományozók a támogatott gyermekek konkrét karácsonyi kívánságait, vágyait ismerhetik meg és teljesíthetik, akár ajándékvásárlással, akár utalással. Adventi akciókat is indítanak, amikről itt lehet tájékozódni.
