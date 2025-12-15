Karácsonyi adománygyűjtés: ezek a szervezetek biztos, hogy a rászorulókat támogatják

Az ünnepek előtti időszakban érdemes körültekintően adományozni, mert sokan élnek vissza ilyenkor az emberek jóakaratával. Azoknak, akik biztosra szeretnének menni, most mutatunk néhány megbízható szervezetet és karácsonyi adománygyűjtő akciót, ahonnan biztosan jó helyre mennek majd a felajánlások.

Megkezdődtek a karácsonyi adománygyűjtések. Mutatunk közülük néhányat!

Fotó: Antoni M Lubek / Shutterstock

Az Ökumenikus Segélyszervezet több helyen is várja a felajánlásokat

A szervezet egyik Adventi Adománygyűjtő akciója - amihez idén is számos híresség csatlakozott- november 17. és december 31. között zajlik a Tesco Magyarország áruházlánc üzleteiben. Itt a vásárlók a hagyományos és önkiszolgáló kasszáknál található 300 forintos adománykuponok vásárlásával tudják támogatni a munkájukat abban, hogy ételt, esélyt, otthont adhassanak a rászorulóknak. Emellett online, bankkártyával is adományozhatunk itt, illetve a 1353-as telefonszámon is várják a felajánlásokat, ahol egy hívás 500 Ft támogatást jelent.

Ezek mellett megnyitották az adománypontjukat is az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén. A Szent István téri helyszínen lehetőség van a karitatív szervezet munkájának megismerésére és az általa egész évben segített rászorulók támogatására is. A december 22-ig nyitva tartó adománypont idén is két házikóból áll: egy jótékonysági termékeket kínáló adományboltból és egy mézeskalácsszíveket készítő sütödéből, ahol az önkéntesek folyamatosan készítik az adománygyűjtés szimbólumát, hogy azokkal köszönjék meg az adományozók perselybe dobott vagy a HelloPay bankkártyás terminálon keresztül nyújtott támogatását.

A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési akciója is elkezdődött

A Katolikus Karitász egész évben segíti a nehézségekkel küzdő családokat, idős, beteg embereket. Az ünnep közeledtével országszerte élelmiszert, meleg ruhát, cipőt takarókat gyűjtenek a karitászcsoportok. Karácsonyra több száz családnak szeretnének ajándékcsomagot összeállítani, a kezdeményezéshez pedig több módon lehet csatlakozni a december 31-ig:

a Karitász adományvonalán (a 1356-os számon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a szervezet rászorulókért végzett munkáját),

bankszámlaszámra is lehet adományozni,

emellett minden egyházmegyei Karitász központban le lehet adni jó állapotban lévő, használt játékokat, mesekönyveket, élelmiszereket, édességeket, amelyekből több mint 10.000 gyermek számára készítenek majd karácsonyi meglepetés csomagot.

Ezek mellett december 6-án indul majd az Egymillió csillag a szegényekért akciójuk is, mikor is országszerte önkéntesek gyertyákkal hívják fel a társadalom figyelmét a köztünk élő szegényekre. A programok, gyertyagyújtások során adományokat is fogad majd a Karitász. Sőt, a segélyszervezet december 11. és 17. között adománypontot működtet a Vörösmarty téri adventi vásáron is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat többféleképpen is segít

Egyik akciójuk, a Legyél te is Csillagszóró, nehéz helyzetű kistelepüléseken élő gyerekek számára gyűjt és juttat el adományokat. A kívánságlista már összeállt, most a játékok beszerzésén a sor. Ehhez keresnek önjelölt angyalkákat, akik segítenek, hogy egy-egy gyermek karácsonyi álma valósággá válhasson. Olyanokat, akik képesek feltúrni egy játékbolt alsó polcait is az utolsó „zenélő fűrészgépért”, akik ismerik a „rózsaszín földönkívüli babát” és akik tudják, hogy melyik „sétáló robot kutyus” vakkant a legszebben.