"Azért küzdök, hogy legyen még időm a kislányaimmal" - megrázó vallomást tett az édesanya

Egy ausztrál anyuka, aki „évek óta nem volt ilyen egészséges”, lesújtó hírt kapott: rákja gyógyíthatatlan. A 39 éves édesanya először csak azt vette észre, hogy puffadtabb a hasa és gyomorfájdalmai kezdődtek. De nem csinált belőle nagy ügyet, azt hitte, csak a túl sok pizzaevéstől van.

Fotó: GoFundMe

Tahnee Driver egy 39 éves idősgondozási wellness coach és elkötelezett kétgyermekes anya a Mornington-félszigeten. Júniusban negyedik stádiumú bélrákot diagnosztizáltak nála, és most élete végéig kemoterápiás kezelésre számíthat, hogy minél több időt tölthessen lányaival, a 8 éves Zahliával és a 6 éves Harmonyval.

Miután mindkét lánya iskolába járt, Tahnee végre úgy érezte, hogy visszakapta az életét.

„Önmagamra koncentráltam, és próbáltam a legjobb önmagam lenni aktívan, kosárlabdázva, gyalogolva, súlyzózva és mindenféle jó dolgot csinálva. Nagyon jól éreztem magam” – mondta.

De a fogyás, amit Tahnee a tiszta étkezésének és az új fitneszprogramjának az eredményének gondolt, valójában egy sokkal baljósabb dologra utalt a testében. Az egészségügyi aggodalom januárban kezdődött, amikor Tahnee hirtelen puffadást és gyomorfájdalmat kezdett tapasztalni néhány étkezés után. Azt hitte, túl sok hagymát vagy tejet fogyasztott. Amikor azonban több napig egyfolytában hányt, elkezdett aggódni.

"Három napig egyfolytában hánytam és az ágyat nyomtam. Ekkor már aggódtam, de azt hittem, csak gyomorrontásom van vagy valami ételmérgezés. A negyedik napon már mentőt hívtam, de azt mondták, biztos, hogy gyomorrontás, folytassam a pihenést".

Amikor még további három napig hányt, már tudta, hogy valami komoly baja van. Kiszáradva, delíriumban végül kocsival elment a háziorvosához, ahol azonnal mentőt hívtak hozzá. Azon az estén, egy sor vizsgálat és egy MRI-vizsgálat után Tahnee olyan hírt kapott, amely örökre megváltoztatta az életét: egy teniszlabda méretű daganatot találtak a hasában.

Azonnal megműtötték. Először azt hitték az orvosok, a műtéttel teljesen el tudják távolítani a daganatot, de amikor felnyitották, kiderült, súlyosabb a helyzet, mint hitték.