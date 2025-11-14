"Azt mondták, lehet nem érem meg a karácsonyt" - Szörnyű betegséggel diagnosztizálták a családapát

Egy 54 éves édesapa teljesen félvállról vette a karjában jelentkező tüneteit, görcsös rángatózásait. Egy idő után azonban már zavarni kezdték, ezért úgy döntött, utánajár a dolgoknak. Ekkor pedig Martin O'Connell sokkoló hírt kapott: negyedik stádiumú agytumorral diagnosztizálták és közölték vele, hogy sürgős kezelés nélkül nem éli meg rákos betegsége miatt a karácsonyt.

Közölték az apával: rákos betegsége miatt ha nem kezelik azonnal, nem érzi meg a karácsonyt / Fotó: Gofundme

Rákkal diagnosztizálták, egyelőre nem tudja, hogyan tovább

Néhány nappal a kórmegállapítást követően műtétet végeztek rajta, hogy a lehető legtöbb tumort eltávolítsák, majd hat hét sugár- és kemoterápia következett. A háromgyermekes apa most fejezte be a hathetes kezelést, és várja, mi lesz a következő lépés.

Az egyik sebész azt mondta, ha tovább várok, lehet, hogy nem értem volna meg ezt a karácsonyt. Ha nem reagálok a rángásokra, ki tudja, mi történt volna. Először figyelmen kívül hagytam, de amikor másodszor is jelentkezett, léptem, és hálás vagyok, hogy így tettem. Előtte semmilyen más tünetem nem volt, és azóta sem volt újabb rángás

- közölte Martin, aki a diagnózist követően végig pozitívan tekintett előre és továbbra sem adja fel.

Most már nem kapok sugár- vagy kemoterápiát, egy hónap szünetet tartok a kezelésben. December 9-én lesz találkozóm az orvosokkal, akkor derül ki, hogyan tovább.

Helyzetük azonban Martin pozitivítása ellenére sem túl rózsás. Az ablaktisztítóként dolgozó apa ugyanis nem munkaképes, a gyerekek anyja és felesége, Jacqui pedig az ő gondozása miatt nem tud dolgozni. Épp ezért egy családi barátjuk adománygyűjtésbe kezdett, hogy támogatni tudják őket anyagilag, írja a Mirror.

Örökké hálásak leszünk mindenkinek, aki adományozott. Minden egyes adomány felfoghatatlanul sokat jelent

- zárta gondolatait az apa.