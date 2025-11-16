A héten ünnepelte volna 46. születésnapját Sebestyén József, aki kényszersorozás közben halt meg

A magyar állampolgársággal is rendelkező Sebestyén Józsefet egy ukrán kávézó elől hurcolták el kényszertoborzók. Amikor közölte velük, hogy neki felmentése van a besorozás alól, brutálisan megverték. Habár elengedték a férfit, később a kórházban belehalt a sérüléseibe.
A férfi november 10-én, hétfőn ünnepelte volna a 46. születésnapját. A nővére, Márta interjút adott a Borsnak.
A testvéremnek, vagy ahogy mi hívtuk, a kis Józsikának már a születése is különleges volt. Beregszászból azonnal Munkácsra került kórházba sárgasággal. Az orvosok szinte már lemondtak róla, ezért a születési anyakönyvi kivonatát csak december 26-án adták ki, holott november 10-én látta meg a napvilágot. Isten csodát művelt vele, mert a kisfiú nagyon élni akart”
– mondta a nő.

November 4-én este brutális baleset történt Szentmártonkátán. Egy fiatal férfi, valamint öt barátja együtt autóztak a településen. A sofőr a piros jelzés ellenére kikerülte a sorompót és a sínekre hajtott, ahol elgázolta őket az érkező vonat. A balesetet csak 19 éves Viktória élte túl, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

November 9-én vonatgázolás történt Isaszegen. Mint kiderült, egy 16 éves lányt gázolt el a vonat, aki maga lépett a sínekre. A barátai, ismerősei sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a fiatla lány végzett magával.
Egyedül a barátját szerette nagyon, ő volt a mindene. Én azt hallottam, hogy nagyon csúnyán összevesztek a baleset előtt. Mindenki azt mondja, hogy emiatt dobhatta el az életét”
– mondta a Borsnak a lány egyik ismerőse.

Hegedűs Norbert vesebeteg, ezért hetente háromszor kell vesedialízisre járnia, most pedig a felesége is elveszítette a munkáját, ami miatt nem tudják fizetni az albérletüket.
Kilátástalan a helyzetünk. Középiskola utolsó évében derült ki, hogy beteg vagyok. A vesém annyira károsodott, hogy csak új vese jelentheti a gyógyulást, addig viszont kétnaponta dialízisre kell járnom. Ilyenkor négy órát fekszek mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjak még egy napot létezni”
– mondta korábban a férfi, aki most attól fél, hogy ha utcára kerülnek, akkor a 12 éves fia állami gondozásba kerül.

A rendőrök azért tartottak razziát az egyik belvárosi szórakozóhelyen, mert korábban több bejelentést is kaptak arról, hogy ott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket követnek el. Több száz embert ellenőriztek, akik között, mit kiderült, többen is drogoztak. Volt pozitív teszt többek között kokainra, amfetaminra és THC-ra is.

