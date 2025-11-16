A héten ünnepelte volna 46. születésnapját Sebestyén József, aki kényszersorozás közben halt meg

A magyar állampolgársággal is rendelkező Sebestyén Józsefet egy ukrán kávézó elől hurcolták el kényszertoborzók. Amikor közölte velük, hogy neki felmentése van a besorozás alól, brutálisan megverték. Habár elengedték a férfit, később a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Sebestyén Józsefnek a héten lett volna a születésnapja. Fotó: Olvasói

Sebestyén Józsefre emlékezett a testvére

A férfi november 10-én, hétfőn ünnepelte volna a 46. születésnapját. A nővére, Márta interjút adott a Borsnak.

A testvéremnek, vagy ahogy mi hívtuk, a kis Józsikának már a születése is különleges volt. Beregszászból azonnal Munkácsra került kórházba sárgasággal. Az orvosok szinte már lemondtak róla, ezért a születési anyakönyvi kivonatát csak december 26-án adták ki, holott november 10-én látta meg a napvilágot. Isten csodát művelt vele, mert a kisfiú nagyon élni akart”

– mondta a nő.

Brutális baleset Szentmártonkátán, 5 fiatal meghalt

November 4-én este brutális baleset történt Szentmártonkátán. Egy fiatal férfi, valamint öt barátja együtt autóztak a településen. A sofőr a piros jelzés ellenére kikerülte a sorompót és a sínekre hajtott, ahol elgázolta őket az érkező vonat. A balesetet csak 19 éves Viktória élte túl, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

Kedd este, november 4-én, nem sokkal kilenc óra előtt tragikus baleset történt a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál. Egy személyautó a tilos jelzés ellenére a közeledő Tokaj InterCity elé hajtott, és a vonat nagy erejű ütközéssel sodorta el a járművet.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Isaszegi lány lépett a vonat elé

November 9-én vonatgázolás történt Isaszegen. Mint kiderült, egy 16 éves lányt gázolt el a vonat, aki maga lépett a sínekre. A barátai, ismerősei sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a fiatla lány végzett magával.

Egyedül a barátját szerette nagyon, ő volt a mindene. Én azt hallottam, hogy nagyon csúnyán összevesztek a baleset előtt. Mindenki azt mondja, hogy emiatt dobhatta el az életét”

– mondta a Borsnak a lány egyik ismerőse.

A súlyos beteg Norbert és családja elveszítheti az otthonát

Hegedűs Norbert vesebeteg, ezért hetente háromszor kell vesedialízisre járnia, most pedig a felesége is elveszítette a munkáját, ami miatt nem tudják fizetni az albérletüket.