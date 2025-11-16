Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A héten ünnepelte volna 46. születésnapját Sebestyén József, aki kényszersorozás közben halt meg

Sebestyén József
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 18:30
betegségvonatbaleset
Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb cikkeit, híreit. Ezek közé tartozott többek között az, hogy Sebestyén József, aki az ukrán kényszersorozás közben halt meg, november 10-én lett volna 46 éves.

A magyar állampolgársággal is rendelkező Sebestyén Józsefet egy ukrán kávézó elől hurcolták el kényszertoborzók. Amikor közölte velük, hogy neki felmentése van a besorozás alól, brutálisan megverték. Habár elengedték a férfit, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. 

Sebestyén Józsefnek a héten lett volna a születésnapja.
Sebestyén Józsefnek a héten lett volna a születésnapja. Fotó: Olvasói

Sebestyén Józsefre emlékezett a testvére

A férfi november 10-én, hétfőn ünnepelte volna a 46. születésnapját. A nővére, Márta interjút adott a Borsnak. 

A testvéremnek, vagy ahogy mi hívtuk, a kis Józsikának már a születése is különleges volt. Beregszászból azonnal Munkácsra került kórházba sárgasággal. Az orvosok szinte már lemondtak róla, ezért a születési anyakönyvi kivonatát csak december 26-án adták ki, holott november 10-én látta meg a napvilágot. Isten csodát művelt vele, mert a kisfiú nagyon élni akart”

 – mondta a nő. 

A teljes, exkluzív interjút itt tudod elolvasni. 

Brutális baleset Szentmártonkátán, 5 fiatal meghalt 

November 4-én este brutális baleset történt Szentmártonkátán. Egy fiatal férfi, valamint öt barátja együtt autóztak a településen. A sofőr a piros jelzés ellenére kikerülte a sorompót és a sínekre hajtott, ahol elgázolta őket az érkező vonat. A balesetet csak 19 éves Viktória élte túl, őt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. 

Kedd este, november 4-én, nem sokkal kilenc óra előtt tragikus baleset történt a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál. Egy személyautó a tilos jelzés ellenére a közeledő Tokaj InterCity elé hajtott, és a vonat nagy erejű ütközéssel sodorta el a járművet.
Fotó: Mihádák Zoltán /  MTI

Azt, hogy mit mondott neki a családja, miután magához tért, itt tudod elolvasni. 

Isaszegi lány lépett a vonat elé 

November 9-én vonatgázolás történt Isaszegen. Mint kiderült, egy 16 éves lányt gázolt el a vonat, aki maga lépett a sínekre. A barátai, ismerősei sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a fiatla lány végzett magával. 

Egyedül a barátját szerette nagyon, ő volt a mindene. Én azt hallottam, hogy nagyon csúnyán összevesztek a baleset előtt. Mindenki azt mondja, hogy emiatt dobhatta el az életét”

 – mondta a Borsnak a lány egyik ismerőse. 

A lány a tragédia előtt egy rejtélyes üzenetet osztott meg, amit itt tudsz megnézni. 

A súlyos beteg Norbert és családja elveszítheti az otthonát 

Hegedűs Norbert vesebeteg, ezért hetente háromszor kell vesedialízisre járnia, most pedig a felesége is elveszítette a munkáját, ami miatt nem tudják fizetni az albérletüket. 

Hegedűs Norbert 
Fotó: olvasói

Kilátástalan a helyzetünk. Középiskola utolsó évében derült ki, hogy beteg vagyok. A vesém annyira károsodott, hogy csak új vese jelentheti a gyógyulást, addig viszont kétnaponta dialízisre kell járnom. Ilyenkor négy órát fekszek mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjak még egy napot létezni”

 – mondta korábban a férfi, aki most attól fél, hogy ha utcára kerülnek, akkor a 12 éves fia állami gondozásba kerül. 

Bővebben itt olvashatsz a családról. 

Hatalmas drograzzia egy budapesti szórakozóhelyen

A rendőrök azért tartottak razziát az egyik belvárosi szórakozóhelyen, mert korábban több bejelentést is kaptak arról, hogy ott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket követnek el. Több száz embert ellenőriztek, akik között, mit kiderült, többen is drogoztak. Volt pozitív teszt többek között kokainra, amfetaminra és THC-ra is. 

A razzia részleteiről itt olvashatsz bővebben. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu