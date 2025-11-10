A súlyos beteg Norbert 12 éves fia élete a tét: Norbert még a házukat is eladta egy új veséért

Segítséget kér a dunaújvárosi család, mert a családfő vesebeteg és nem tudják az albérletet fizetni, ezért az utcára kerülhetnek. Hegedűs Norbert hetente három alkalommal ül be a gép mellé, ami a vese helyett tisztítja a vérét.

Nélküle néhány nap alatt életveszélybe kerülnék. Most azonban a családom a tét. Vesebeteg vagyok, két naponta dialízisre járok és a feleségem is elvesztette a munkáját, nem tudjuk fizetni az albérletet. Tizenhárom éve a túlélésért küzdök

– sóhajt fel a súlyosan beteg Hegedűs Norbert, aki az emberek segítséget kéri, mert dunaújvárosi albérletükből hamarosan el kell költözniük, mert nem tudják már fenntartani.

Kilátástalan a helyzetünk. Középiskola utolsó évében derült ki, hogy beteg vagyok. A vesém annyira károsodott, hogy csak új vese jelentheti a gyógyulást, addig viszont kétnaponta dialízisre kell járnom. Ilyenkor négy órát fekszek mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjak még egy napot létezni

– sóhajt fel a férfi, aki soha nem ivott, és mindig odafigyelt az egészségére. Nehéz helyzetében munkát nem tud vállalni, csak a párjára számíthat.

Egyszer csillant fel a remény az életemben. Négy éve kaptam új vesét, amit egy orvos pénzért intézett. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk fizetni, el kellett adni a párom házát, ahol éltünk. A kapott vese viszont néhány nap múlva kilökődött. Azóta megint minden második nap négy órát ülök a kórházban dialízisen

– folytatja Norbert, aki végtelenül el van keseredve, mert a helyzetük tovább romlott. Párja munkanélküli lett, így már az albérletet sem tudják fizetni, ezért hamarosan menniük kell.

Lassan 14 éve élek a gép segítségével, ha így megy tovább egy hónap múlva az utcáról fogok járni dialízisre

– mondja Norbert, aki nem saját maga miatt aggódik a legjobban, hanem a 12 éves fia élete a tét. Ha nem sikerül megoldani a lakhatásukat, akkor állami gondoskodásba kerülhet. Norbert és családja nehéz helyzetükben csak az emberek segítségében bízhat.

