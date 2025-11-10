Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A súlyos beteg Norbert 12 éves fia élete a tét: Norbert még a házukat is eladta egy új veséért

dialízis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 10:00
reménytelenségkétségbeesés
Nehéz helyzetbe került a dunaújvárosi család. Hegedűs Norbert harminckét éves kora ellenére tizenhárom éve vesedialízisre jár, és attól retteg, hogy az utcára kerül a családjával.

Segítséget kér a dunaújvárosi család, mert a családfő vesebeteg és nem tudják az albérletet fizetni, ezért az utcára kerülhetnek. Hegedűs Norbert hetente három alkalommal ül be a gép mellé, ami a vese helyett tisztítja a vérét. 

Hegedűs Norbert
Segítséget kér a dunaújvárosi család, mert a családfő,  Hegedűs Norbert vesebeteg, és az utcára kerülhetnek
Fotó: olvasói fotó

Nélküle néhány nap alatt életveszélybe kerülnék. Most azonban a családom a tét. Vesebeteg vagyok, két naponta dialízisre járok és a feleségem is elvesztette a munkáját, nem tudjuk fizetni az albérletet. Tizenhárom éve a túlélésért küzdök

– sóhajt fel a súlyosan beteg Hegedűs Norbert, aki az emberek segítséget kéri, mert dunaújvárosi albérletükből hamarosan el kell költözniük, mert nem tudják már fenntartani.

Kilátástalan a helyzetünk. Középiskola utolsó évében derült ki, hogy beteg vagyok. A vesém annyira károsodott, hogy csak új vese jelentheti a gyógyulást, addig viszont kétnaponta dialízisre kell járnom. Ilyenkor négy órát fekszek mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjak még egy napot létezni 

– sóhajt fel a férfi, aki soha nem ivott, és mindig odafigyelt az egészségére. Nehéz helyzetében munkát nem tud vállalni, csak a párjára számíthat.

Az utcára kerülhet a beteg Hegedűs Norbert családja

Egyszer csillant fel a remény az életemben. Négy éve kaptam új vesét, amit egy orvos pénzért intézett. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk fizetni, el kellett adni a párom házát, ahol éltünk. A kapott vese viszont néhány nap múlva kilökődött. Azóta megint minden második nap négy órát ülök a kórházban dialízisen 

– folytatja Norbert, aki végtelenül el van keseredve, mert a helyzetük tovább romlott. Párja munkanélküli lett, így már az albérletet sem tudják fizetni, ezért hamarosan menniük kell.

Lassan 14 éve élek a gép segítségével, ha így megy tovább egy hónap múlva az utcáról fogok járni dialízisre

 – mondja Norbert, aki nem saját maga miatt aggódik a legjobban, hanem a 12 éves fia élete a tét. Ha nem sikerül megoldani a lakhatásukat, akkor állami gondoskodásba kerülhet. Norbert és családja nehéz helyzetükben csak az emberek segítségében bízhat.

Ha segíteni szeretnél Norbertnek ITT tudod felvenni vele a kapcsolatot

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu