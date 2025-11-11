Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
„Miért nem az fekszik itt helyettem, aki ezt tette velem?” - Megszólalt a szentmártonkátai vonatbaleset túlélője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 03:00
A 19 éves Viktória abban az autóban ült, amit kedden este elgázolt a Tokaj Intercity Szentmártonkátán, miután a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott a sofőr. Az autóban rajta kívül még öten ültek, mindannyian azonnal meghaltak. A szentmártonátai vonatbaleset egyetlen túlélőjét még az intenzíven kezelik, de a szerettei már tudtak vele beszélni.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Az egész országot sokkolta a november 4-én este történt szentmártonkátai vonatbaleset, amiben öt fiatal meghalt. Az egyetlen túlélő, a 19 éves Viktória súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Azonban néhány nap elteltével végre magához tért, sőt beszélt is a szeretteivel. 

A szentmártonkátai vonatbaleset során Márta elveszítette a fiát, míg lánya életéért a kórházban küzdenek Fotó: Bors

Szentmártonkátai vonatbaleset: Viktóriának egyelőre nem mondják el, hogy meghalt az öccse 

Ahogyan az ismeretes, a 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amiben barátai, Robi, István, Csilla, Gábor és testvére, Viktória ültek. A sofőr egyelőre tisztázatlan okokból a piros jelzés ellenére kikerülte a félsorompót és a sínekre hajtott. Azonnal elgázolta őket az érkező Tokaj Intercity vonat. Viktórián kívül mindenki meghalt. 

A sofőr a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Fotó: MTI

Korábban a lány édesanyja lapunknak elmondta, hogy Viktória felébredt az altatásból. Felhúzta magát az ágyon, sőt haza is akart menni velük. Most pedig már beszélt is a családjához. 

Jobban van

 – számolt be az újabb fejleményekről a Borsnak a lány édesanyja, Nagy Márta. - Nem emlékszik semmire, de szerencsére már eszik és a mai napon megpróbálják talpra állítani, bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog.

Legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt a vonat az autót Fotó: MTI

Viktória a családjától kérdezte meg, hogy mi történt vele, ők pedig – hogy ne zaklassák fel az öccse és a legjobb barátnője halálhírével – azt mondták, elütötte őt egy autó. 

- Még nem mertük elmondani neki azt, hogy valójában mi történt vele. Még az öccséről sem tud. Éppen ezért azt mondtuk, hogy elgázolta egy autó. Ő csak annyit kérdezett, hogy: „miért nem az fekszik itt helyette, aki ezt tette vele?” Tőlem kérdezte, hogy mit tudok, mondtam, hogy én semmit. Rohantam egyből hozzá a kórházba. Most az a lényeg, hogy felépüljön. Szükségünk lesz szakember segítségére, mert nem tudjuk, hogyan mondjuk el neki a balesetet. Azt mondta, csak arra emlékszik, hogy lefeküdt aludni…. Másra nem. Mi pedig még a védelme érdekében váruk - zárta a mondandóját az édesanya, aki egyik gyermekét gyászolja, a másikért pedig imádkozik. 

 

