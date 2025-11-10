Sebestyén József ma lenne 46 éves - testvére meghatóan emlékezik az ukrán pribékek által megölt öccsére

Máig nem tartották kiemelten fontosnak az ukrán hatóságok, hogy megtalálják a választ a magyar és a nemzetközi közvéleményt is foglalkoztató kérdésre: mi történt pontosan Sebestyén Józseffel. A magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kávézó elől hurcolták el a kényszertoborzók, és mikor közölte, hogy neki felmentése van a bevonulás alól, kegyetlenül megverték. A családapát ugyan a brutális támadás után elengedték, de nem sokkal később életét vesztette a kórházban.

Sebestyén József ma a születésnapját ünnepelhetné, ha nem verik agyon Fotó: Olvasói

Sebestyén József nagy űrt hagyott maga után

József ma ünnepelné a 46. születésnapját, de a szerettei már csak a sírjánál tehetnek látogatást. A nővére, Márta exkluzív interjút adott lapunknak.

- A testvéremnek, vagy ahogy mi hívtuk, a kis Józsikának már a születése is különleges volt. Beregszászból azonnal Munkácsra került kórházba sárgasággal. Az orvosok szinte már lemondtak róla, ezért a születési anyakönyvi kivonatát csak december 26-án adták ki, holott november 10-én látta meg a napvilágot. Isten csodát művelt vele, mert a kisfiú nagyon élni akart – mondta Márta, aki szerint a sors kegyetlensége, hogy ahol 46 éve megmentették Munkácson, idén nyáron ott verték agyon vasrudakkal a TCK toborzói.

Ez egy rémálom volt számunkra. Az elhurcolása után pár nappal 30 kilométert gyalogolva kikerült a 128-as dandártól, amit halálosztagnak is hívnak. Örültünk, hogy a kórházban újra talpra állt, de sajnos a sérülései túl súlyosak voltak

– jegyezte meg a gyászoló nővér.

- Józsika csodaszép kisfiú volt, aki imádott játszani és a kertben szaladgálni. A nagyszüleink virágokkal foglalkoztak, ő pedig szívesen segített nekik. A kis kezét hátra téve szaladt utánuk a hosszú kertben. Ezt a nagyapámék is észrevették, ezért kis gazdának becézték – idézte fel a kedves emlékét Márta, aki szerint József nagyon jó gyerek volt. Imádta a természetet, a madarakat, hörcsögöket, kutyákat, később pedig halászni, majd gombászni járt. A kifogott halakat a legszívesebben a barátaival, és az osztálytársaival sütögette meg.

Szeretett élni és mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Bármilyen rossz napja volt, nem törődött vele. Csak az vezérelte, hogy az élet szép és élni kell

- mesélte Márta. - Már tinédzserkorában biciklizett, majd vettünk egy dongó motort, hogy azzal járhasson horgászni.