Sebestyén József ma lenne 46 éves - testvére meghatóan emlékezik az ukrán pribékek által megölt öccsére

Máig nem tartották kiemelten fontosnak az ukrán hatóságok, hogy megtalálják a választ a magyar és a nemzetközi közvéleményt is foglalkoztató kérdésre: mi történt pontosan Sebestyén Józseffel. A magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kávézó elől hurcolták el a kényszertoborzók, és mikor közölte, hogy neki felmentése van a bevonulás alól, kegyetlenül megverték. A családapát ugyan a brutális támadás után elengedték, de nem sokkal később életét vesztette a kórházban.
József ma ünnepelné a 46. születésnapját, de a szerettei már csak a sírjánál tehetnek látogatást. A nővére, Márta exkluzív interjút adott lapunknak.
- A testvéremnek, vagy ahogy mi hívtuk, a kis Józsikának már a születése is különleges volt. Beregszászból azonnal Munkácsra került kórházba sárgasággal. Az orvosok szinte már lemondtak róla, ezért a születési anyakönyvi kivonatát csak december 26-án adták ki, holott november 10-én látta meg a napvilágot. Isten csodát művelt vele, mert a kisfiú nagyon élni akart – mondta Márta, aki szerint a sors kegyetlensége, hogy ahol 46 éve megmentették Munkácson, idén nyáron ott verték agyon vasrudakkal a TCK toborzói.
Ez egy rémálom volt számunkra. Az elhurcolása után pár nappal 30 kilométert gyalogolva kikerült a 128-as dandártól, amit halálosztagnak is hívnak. Örültünk, hogy a kórházban újra talpra állt, de sajnos a sérülései túl súlyosak voltak
– jegyezte meg a gyászoló nővér.
- Józsika csodaszép kisfiú volt, aki imádott játszani és a kertben szaladgálni. A nagyszüleink virágokkal foglalkoztak, ő pedig szívesen segített nekik. A kis kezét hátra téve szaladt utánuk a hosszú kertben. Ezt a nagyapámék is észrevették, ezért kis gazdának becézték – idézte fel a kedves emlékét Márta, aki szerint József nagyon jó gyerek volt. Imádta a természetet, a madarakat, hörcsögöket, kutyákat, később pedig halászni, majd gombászni járt. A kifogott halakat a legszívesebben a barátaival, és az osztálytársaival sütögette meg.
Szeretett élni és mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Bármilyen rossz napja volt, nem törődött vele. Csak az vezérelte, hogy az élet szép és élni kell
- mesélte Márta. - Már tinédzserkorában biciklizett, majd vettünk egy dongó motort, hogy azzal járhasson horgászni.
Egyszer József kis híján belefulladt a Borzsa folyóba.
- Szerencsére sikerült kimenteni, de talán emiatt a trauma miatt később senki nem erőltette számára az úszást. Annál jobban érdekelték az autók – mosolyodott el az emlékek hatására József testvére, akinek a szüleit ugyancsak megviselte a fiuk halála.
Természetellenes állapot, amikor a szülőnek kell eltemetnie gyermekét. Senki sem tudja elképzelni azt a mélységes fájdalmat, amelyet egy gyászoló édesanya és édesapa érezhet. Szinte mindig azt várják, mikor toppan be vagy mikor telefonál. Számukra az idő egybefolyik. Anyukám a múltkor azt álmodta, hogy megérett a zöldbab és azt szedte le az öcsém, aztán hirtelen eltűnt
– csuklott el Márta hangja.
Nincs ember, aki belenyugodna a brutális gyilkosságba. Mindenki várja a háború végét. Csak a Jóisten tudja mikor lesz végre béke. Kárpátalján az emberek megváltoztak és Beregszász soha nem lesz már a régi. Az öcsém nagy űrt hagyott maga után. Minden kő, minden bokor, minden fa az ő emlékét idézi
– szögezte le a nővér. - Ahogy tudjuk, mi is meglátogatjuk a sírját. Nagyon nehéz és fájdalmas oda kimenni. A szívem csak úgy zakatol. Nemrég még az életéért küzdöttünk, ma pedig már az igazságért.
Ezért is létrehoztam a Facebookon az Igazságot Sebestyén Józsefnek nevű csoportomat. Szeretnék minden róla készült videót, cikket dokumentálni. Bízom benne, hogy az öcsém halálából a pribékek is tanultak!
- jelentette ki Sebestyén Márta. - Az öcsém ma lenne 46 éves. Érte szóltak a harangok. A méltó megemlékezést köszönjük a Beregszászi Református egyháznak, ahol a nagyapám több évtizeden keresztül szolgált presbiterként – fejezte be a testvér. A temetés költségét egyébként Sulyok Tamás köztársasági elnök közbenjárásával a magyar állam fizette.
