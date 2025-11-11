Rejtélyes üzenetet tett fel a közösségi oldalára a gyönyörű 16 éves isaszegi lány, mielőtt megtörtént a tragédia

Borzasztó tragédia történt november 9-én Isaszegnél. A nyílt pályán halálra gázolt egy embert a Rákosról 9:16 órakor Gödöllőre tartó S80-as vonat. A Bors megtudta, hogy a vonatgázolás áldozata egy 16 éves isaszegi fiatal lány volt, aki önmaga lépett a száguldó szerelvény elé.

Vonatgázolás történt Isaszegen Fotó: Google Maps

Vonatgázolás: isaszegi lány az áldozat

Csodaszép fiatal lány a november 9-én történt vonatgázolás áldozata – tudta meg a Bors. Amira, akit mindenki csak Bogiként emlegetett, önszántából lépett vonat elé. Barátai és ismerősei sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy mi történt a lánnyal.

Nagyon sokáig voltunk barátnők… Bogi, - mert, hogy ez a név ragadt rá, pedig nem így hívják eredetileg – sokszor volt szomorú. Egyedül a barátját szerette nagyon, ő volt a mindene. Én azt hallottam, hogy nagyon csúnyán összevesztek a baleset előtt. Mindenki azt mondja, hogy emiatt dobhatta el az életét

– közölte lapunkkal a lány egykori ismerőse.

A lány saját maga ugrott a vonat elé Fotó: Shutterstock

Bogi a közösségi oldalakon is aktív volt. A TikTok oldalán szinte csak a barátjával közös képeket és videókat posztolt. Azonban egy sokatmondó üzenetet is kirakott, ami a következő volt:

Majdnem leszúrtak Boldog kapcsolatban vagyok Lelki traumát okozott nekem az osztálykirándulás Szerintem skizofréniában szenvedek Nincsenek barátaim

- írta a lány.

Barátai együttérző kommentjei elárasztották az oldalát.

Mit csináltál Zami?

Édesem, nagyon hiányzol, megszakad a szívem!

Míg mások ezt írták:

Felfoghatatlan. Mit tettél?

Hiányozni fogsz

- írták.

Beluzsárné Belicza Andrea az MTI-nek elmondta: a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

A katasztrófavédelem oldalán olyan tájékoztatás jelent meg a Rózsa utca közelében történt tragikus végkimenetelű esettel kapcsolatosan, miszerint: a Gödöllőre tartó szerelvényen nyolc ember utazott. A gödöllői hivatásos tűzoltók segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról.





Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.







