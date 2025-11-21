Megjött az idei első nagy havazás Dobogókőn, de máshol is kaptunk az égi áldásból - galéria

Megérkezett az első jelentősebb havazás Magyarországra, legfőképp Dobogókőn. A csütörtöki éjszaka folyamán megérkezett az ország felé egy közeledő mediterrán ciklon, párosulva az észak felől beáramló hideg légtömeggel, amelynek hatására a magasabb fekvésű területeken intenzív havazás kezdődött. A havazásról szemkápráztató felvételek készültek. Ezekből szedtük össze a leglátványosabbakat. A képeken jól látszik, ahogy a hatalmas hólepel teljesen átalakította a területeket.

Vastag hóréteg alakult ki Dobogókőn, 10-12 centi hó hullott reggelre / Fotó: Kocsis Zoltán / mti

Nem csak Dobogókőn esett a hó

Veszprémben, Vas vármegyében, Szombathelyen havas eső hullott, míg Kőszegen és Vasváron már rendes hó esett.

Az Északi-középhegység több része is behavazódott:

A Mátrában, pontosabban Kékestetőn újabb hótakaró alakult ki. Az időkép webkamerái szerint decemberi hangulat uralkodott reggelre a hegytetőn.

Az időkép webkamerái szerint decemberi hangulat uralkodott reggelre a hegytetőn. A Bakonyban pedig 2–3 centiméter vastag hóréteg borítja a magasabb részeket, míg az alacsonyabb területeken eső és havas eső váltakozik.