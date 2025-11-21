Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megjött az idei első nagy havazás Dobogókőn, de máshol is kaptunk az égi áldásból - galéria

Dobogókő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 15:35
havazásidőjáráselőrejelzés
A héten úgy tűnik, megérkezett Magyarországra a tél, és már az első komolyabb havazáson is túl vagyunk. Jelenleg több, mint tíz centi hó borítja Dobogókőt.

Megérkezett az első jelentősebb havazás Magyarországra, legfőképp Dobogókőn. A csütörtöki éjszaka folyamán megérkezett az ország felé egy közeledő mediterrán ciklon, párosulva az észak felől beáramló hideg légtömeggel, amelynek hatására a magasabb fekvésű területeken intenzív havazás kezdődött. A havazásról szemkápráztató felvételek készültek. Ezekből szedtük össze a leglátványosabbakat. A képeken jól látszik, ahogy a hatalmas hólepel teljesen átalakította a területeket. 

hó, havazás, november, Dobogókő
Vastag hóréteg alakult ki Dobogókőn, 10-12 centi hó hullott reggelre / Fotó: Kocsis Zoltán / mti

Nem csak Dobogókőn esett a hó 

Veszprémben, Vas vármegyében, Szombathelyen havas eső hullott, míg Kőszegen és Vasváron már rendes hó esett.

Az Északi-középhegység több része is behavazódott: 

  • A Mátrában, pontosabban Kékestetőn újabb hótakaró alakult ki. Az időkép webkamerái szerint decemberi hangulat uralkodott reggelre a hegytetőn. 
  • A Bakonyban pedig 2–3 centiméter vastag hóréteg borítja a magasabb részeket, míg az alacsonyabb területeken eső és havas eső váltakozik. 
Havazás a Kékestetőn
Kékestetőn is esett a hó / Fotó: HEOL

Korábban megírtuk, hogy már csütörtök reggelre több helyen téli tájra ébredhettek Magyarországon, de még nem a síkvidéket, hanem csak a magasabban fekvő területeket borította be a hóréteg. Az időjárási előrejelzések szerint a következő napokban még több csapadék várható, és már síkvidéken is egyre nagyobb eséllyel eshet hó.  

Szombat délelőttig a Bakony és Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó.  

A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek

– közölte lapunkkal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. 

Nézd meg a képeket a havazásról! Tekintsd meg a galériát!

hó, havazás, november
hó, havazás, november
Havazás Kékestető
Havazás Kékestető
hó, havazás, november
hó, havazás, november
hó, havazás, november
2025_11_21
Galéria: Képek a havazásról - galéria
Fotó: -
1/10
Dobogókőn a hőmérséklet reggel -1 és 0 Celsius-fok között volt. Forrás: MTI/ Kocsis Zoltán

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu