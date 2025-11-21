Megjött az idei első nagy havazás Dobogókőn, de máshol is kaptunk az égi áldásból - galéria

Megérkezett az első jelentősebb havazás Magyarországra, legfőképp Dobogókőn. A csütörtöki éjszaka folyamán megérkezett az ország felé egy közeledő mediterrán ciklon, párosulva az észak felől beáramló hideg légtömeggel, amelynek hatására a magasabb fekvésű területeken intenzív havazás kezdődött. A havazásról szemkápráztató felvételek készültek. Ezekből szedtük össze a leglátványosabbakat. A képeken jól látszik, ahogy a hatalmas hólepel teljesen átalakította a területeket.
Veszprémben, Vas vármegyében, Szombathelyen havas eső hullott, míg Kőszegen és Vasváron már rendes hó esett.
Az Északi-középhegység több része is behavazódott:
Korábban megírtuk, hogy már csütörtök reggelre több helyen téli tájra ébredhettek Magyarországon, de még nem a síkvidéket, hanem csak a magasabban fekvő területeket borította be a hóréteg. Az időjárási előrejelzések szerint a következő napokban még több csapadék várható, és már síkvidéken is egyre nagyobb eséllyel eshet hó.
Szombat délelőttig a Bakony és Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó.
A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek
– közölte lapunkkal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Nézd meg a képeket a havazásról! Tekintsd meg a galériát!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.