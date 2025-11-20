Csapadékos fordulatot vesz az időjárás, akár havazás is lehet a napokban

Bár még az igazi havazás nem tudni, mikor érkezik, a napokban néhol már egy kis ízelítőt ad az időjárás a télből.
Beborul az ég, és nyugat felől egyre többfelé eső érkezik, miközben a délies szél északnyugatira fordul és megélénkül. A hőmérséklet átmenetileg 11 fok körülire enyhül.
Borult, párás idő várható, délnyugatról több hullámban érkező csapadékkal, amely a Dunántúlon már havas esőbe, a magasabb tájakon havazásba válthat. A Bakonyban akár 5-10 centiméter hó is összegyűlhet, miközben a hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul az országban.
Marad a borongós, csapadékos idő, a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben ismét vegyes halmazállapotú csapadékkal. A hőmérséklet +1 és +3 fok köré mérséklődik, bár délkeleten jóval enyhébb maradhat az idő - írta a Köpönyeg.
