Leesett az első hó! Már fehérbe borult a Börzsöny - Fotók, videók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 21:09 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 21:20
Csütörtök estére igazi téli csoda varázsolta fehérré a Börzsönyt.
K. C.
Mint arról korábban a Bors beszámolt, az időjárás nem tétlenkedett, bejöttek az előrejelzések, tényleg itt a hóesés! Pár nappal ezelőtt már megmutatta téli arcát a Kékes és Bánkút, most pedig arról jött hír, hogy fehérbe öltözött a Börzsöny és a Kőszegi-hegység.

A havazás már csütörtök délután rákezdett a Nagy-Hideg-hegyen, és a képek alapján rövid idő alatt jó néhány centi hó össze is gyűlt. Nem csak ott: a Kőszegi-hegységben is betoppant a tél. A 726 méteres Kendig-csúcson még egy rövid, de látványos hózápor is átvonult, miközben a hőmérséklet a hegytetőn fagypont alá esett.

És ez még csak a kezdet! Intenzív havazás várható pénteken Sopron-környékén és a Bakonyban is. A meteorológusok szerint leginkább a nyugati, északnyugati országrészben eshet hó. Péntek reggelig síkvidéken lehullhat néhány centiméter vizes, tapadó hó, a magasabb fekvő tájakon ennél több hó valószínű. A legtöbb a Bakonyban hullhat majd, ahol akár a 10 centimétert is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága!

Ilyen gyönyörű havas a táj a Börzsönyben, a Csóványoson és a Foltán keresztnél!

A Börzsönyben, Nagy-Hideg-hegyen már igazi téli idő uralkodik! Gyönyörű havas minden a délutáni havazás után! Íme:

 

Továbbá Dobogókőn is megjelentek az első hópelyhek az esőben!

 

A HungaroMet videós animációban mutatta meg, hogy hol, és mikor lehet leginkább havazásra számítani:

 

 

