Leesett az első hó! Már fehérbe borult a Börzsöny - Fotók, videók

Mint arról korábban a Bors beszámolt, az időjárás nem tétlenkedett, bejöttek az előrejelzések, tényleg itt a hóesés! Pár nappal ezelőtt már megmutatta téli arcát a Kékes és Bánkút, most pedig arról jött hír, hogy fehérbe öltözött a Börzsöny és a Kőszegi-hegység.
A havazás már csütörtök délután rákezdett a Nagy-Hideg-hegyen, és a képek alapján rövid idő alatt jó néhány centi hó össze is gyűlt. Nem csak ott: a Kőszegi-hegységben is betoppant a tél. A 726 méteres Kendig-csúcson még egy rövid, de látványos hózápor is átvonult, miközben a hőmérséklet a hegytetőn fagypont alá esett.
És ez még csak a kezdet! Intenzív havazás várható pénteken Sopron-környékén és a Bakonyban is. A meteorológusok szerint leginkább a nyugati, északnyugati országrészben eshet hó. Péntek reggelig síkvidéken lehullhat néhány centiméter vizes, tapadó hó, a magasabb fekvő tájakon ennél több hó valószínű. A legtöbb a Bakonyban hullhat majd, ahol akár a 10 centimétert is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága!
Ilyen gyönyörű havas a táj a Börzsönyben, a Csóványoson és a Foltán keresztnél!
A Börzsönyben, Nagy-Hideg-hegyen már igazi téli idő uralkodik! Gyönyörű havas minden a délutáni havazás után! Íme:
Továbbá Dobogókőn is megjelentek az első hópelyhek az esőben!
A HungaroMet videós animációban mutatta meg, hogy hol, és mikor lehet leginkább havazásra számítani:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.