Újabb lélegzetelállító fotókon a behavazott magyar táj

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 13:12
Kőszegi-hegységbenhavazás
Az ország számos pontján már hótakaróban gyönyörködhetnek a helyiek.

Ahogy arról már beszámoltunk, az ország számos pontján havazott csütörtökön és pénteken. Több helyen meg is maradt a hó, a helyiek legnagyobb örömére.

Fotó: VAOL

A VAOL beszámolója szerint Vas vármegyében is több helyen havazással kezdődött a reggel. Az alacsonyabban fekvő helyeken csak látványhavazásról beszélhetünk, a Kőszegi-hegységben viszont megmaradt a hó, minden fehér lepelbe burkolózott.

 

Fotó: VAOL

Még több képet itt találsz.

Sopronba megérkezett az első havazás

Megérkezett az első havazás Sopronban, bár egyelőre nem túl intenzíven, de szépen fehéredik a táj - írta a Kisalföld.hu.

