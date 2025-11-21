Újabb lélegzetelállító fotókon a behavazott magyar táj

Ahogy arról már beszámoltunk, az ország számos pontján havazott csütörtökön és pénteken. Több helyen meg is maradt a hó, a helyiek legnagyobb örömére.
A VAOL beszámolója szerint Vas vármegyében is több helyen havazással kezdődött a reggel. Az alacsonyabban fekvő helyeken csak látványhavazásról beszélhetünk, a Kőszegi-hegységben viszont megmaradt a hó, minden fehér lepelbe burkolózott.
Megérkezett az első havazás Sopronban, bár egyelőre nem túl intenzíven, de szépen fehéredik a táj - írta a Kisalföld.hu.
