Családi pótlék 2025 október – holnap érkezik is! Mutatjuk, kinek mennyit hoz a postás

November 4-én kedden érkezik meg az októberi családi pótlék. A hosszú hétvége miatt alakult így. Mutatjuk az összegeket.

Holnap, november 4-én kapjuk meg a családi pótlékot. Képünk illusztráció. Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Mennyi a családi pótlék összege? Mikor lesz a kifizetés?

A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán arról tájékoztatnak, hogy a családi pótlék utalása és postai kézbesítése mindig a hónap első napjaiban történik, általában 2. és 4. között.

Az ünnepnapok és a hosszú hétvégék miatt ez változhat. Most hétfő helyett november 4-én, kedden utalják ki a családi pótlékokat. Aki postai úton kérte a kifizetést, annak várhatóan a fenti napot követő 2-4. munkanapon fogják kézbesíteni, várhatóan a héten mindenkihez megérkezik.

Az októberi családi pótlékot tehát november 4-én kapják kézhez a családok, a novemberi ellátást pedig december 2-án.

A Magyar Államkincstár honlapján tájékoztatnak a kifizetendő összegekről is. Mutatjuk, kit mennyi illet:

Egy gyermekes család esetén 12 200 forint

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint

Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13 300 forint

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14 800 forint

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16 000 forint

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 forint

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 forint

Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 forint

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 forint

Ugyanakkor a családok számára számos egyéb kedvezményt biztosít a kormány, a három-vagy többgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességétől a családi adókedvezményig és az otthonteremtési támogatásokig.