Családi pótlék 2025 október – holnap érkezik is! Mutatjuk, kinek mennyit hoz a postás

November 4-én kedden érkezik meg az októberi családi pótlék. A hosszú hétvége miatt alakult így. Mutatjuk az összegeket.
A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán arról tájékoztatnak, hogy a családi pótlék utalása és postai kézbesítése mindig a hónap első napjaiban történik, általában 2. és 4. között.
Az ünnepnapok és a hosszú hétvégék miatt ez változhat. Most hétfő helyett november 4-én, kedden utalják ki a családi pótlékokat. Aki postai úton kérte a kifizetést, annak várhatóan a fenti napot követő 2-4. munkanapon fogják kézbesíteni, várhatóan a héten mindenkihez megérkezik.
Az októberi családi pótlékot tehát november 4-én kapják kézhez a családok, a novemberi ellátást pedig december 2-án.
A Magyar Államkincstár honlapján tájékoztatnak a kifizetendő összegekről is. Mutatjuk, kit mennyi illet:
Ugyanakkor a családok számára számos egyéb kedvezményt biztosít a kormány, a három-vagy többgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességétől a családi adókedvezményig és az otthonteremtési támogatásokig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.