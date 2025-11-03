Családi pótlék 2025 október – holnap érkezik is! Mutatjuk, kinek mennyit hoz a postás

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 15:15
Novembercsaládtámogatás
A családi pótlékot minden tárgyhónap utáni hónap első napjaiban kapják kézhez az érintett családok. A mostani hosszú hétvége miatt az októberi családi pótlék november 4-én, kedden érkezik. Mutatjuk, kinek mennyi.

November 4-én kedden érkezik meg az októberi családi pótlék. A hosszú hétvége miatt alakult így. Mutatjuk az összegeket. 

Holnap, november 4-én kapjuk meg a családi pótlékot. Képünk illusztráció. Fotó: Varga Jozsef Zoltan /  Shutterstock 

Mennyi a családi pótlék összege? Mikor lesz a kifizetés?

A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán arról tájékoztatnak, hogy a családi pótlék utalása és postai kézbesítése mindig a hónap első napjaiban történik, általában 2. és 4. között. 

Az ünnepnapok és a hosszú hétvégék miatt ez változhat. Most hétfő helyett november 4-én, kedden utalják ki a családi pótlékokat. Aki postai úton kérte a kifizetést, annak várhatóan a fenti napot követő 2-4. munkanapon fogják kézbesíteni, várhatóan a héten mindenkihez megérkezik.

Az októberi családi pótlékot tehát november 4-én kapják kézhez a családok, a novemberi ellátást pedig december 2-án.

A Magyar Államkincstár honlapján tájékoztatnak a kifizetendő összegekről is. Mutatjuk, kit mennyi illet:

  • Egy gyermekes család esetén 12 200 forint
  • Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint
  • Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13 300 forint
  • Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14 800 forint
  • Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16 000 forint
  • Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 forint
  • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint
  • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 forint
  • Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 forint
  • A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 forint

Ugyanakkor a családok számára számos egyéb kedvezményt biztosít a kormány, a három-vagy többgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességétől a családi adókedvezményig és az otthonteremtési támogatásokig. 

 

 

