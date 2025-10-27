Fontos hír érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is - írja cikkében az Origo.
A portál cikkében emlékeztet, hogy az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt. Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".
Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen, vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.
Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:
- foglalta össze az Origo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.