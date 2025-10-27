Fontos hír érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is - írja cikkében az Origo.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Így lehet kérelmezni a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat ismételt kiküldését

A portál cikkében emlékeztet, hogy az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt. Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen, vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:

Ismételt kiküldés esetén kormányzati ügyfélvonal: 1818; külföldről: +36 (1) 550-1858

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811; külföldről: +36 (1) 327-3308

vagy a [email protected] e-mail címen lehet további információt kérni.

- foglalta össze az Origo.