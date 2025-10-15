Háromgyermekes anyák adómentessége: a magyarok imádják!

Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
adómentesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 17:05
Ez derül ki a friss közvélemény-kutatásból. A Kormány a háromgyermekes anyák adómentességével kapcsolatos intézkedésének kőkemény társadalmi támogatottsága van!

Az aktív szavazók 80 százaléka támogatja a kormány háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó alóli mentesítésével kapcsolatos intézkedését. A háromgyermekes anyák adómentessége október 1-én indult. Az adómentesség egy történelmi léptékű családtámogatási rendszer újabb fontos pillére. Az új intézkedés az Orbán-kormányok által biztosított családtámogatási programok sorába illeszkedik. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint minden társadalmi csoportban hatalmas az intézkedést helyeslők aránya. 

adómentesség
A háromgyermekes anyák adómentessége valódi anyagi segítség / Fotó: Shutterstock, illusztráció

Háromgyermekes anyák adómentessége: óriási a népszerűsége!

Október 1-jétől új korszak kezdődött a magyar családok számára: életbe lépett a háromgyermekes anyák adómentessége. Ez azt jelenti, hogy az édesanyáknak a munkával szerzett jövedelmük után nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az intézkedés nemcsak gesztus, hanem kézzelfogható, havonta százezres nagyságrendű könnyebbséget jelent a családok költségvetésében. A korábbi családi adókedvezmény sem vész el, mert azt az apa átveheti! Fontos még, hogy nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ha még most igényled, akkor már a novemberi fizetésedben megjelenik!

Nem véletlenül elsöprő a kormányzati intézkedés társadalmi támogatottsága, hiszen ez Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja. A választók négyötöde helyesli az adómentesség kiterjesztését. Népszerűségét az is mutatja, hogy a kutatás eredményei szerint nincs olyan demográfiai csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados támogatottsága a többgyermekes anyák adómentességének.

Family,,Laughing,And,Piggyback,In,Park,With,Love,For,Bonding,
Felkészülnek a kétgyermekesek, hamarosan ők következnek / Fotó: PeopleImages

Te is imádod és vonatkozik rád? Akkor igényeld!

Még egy, szinte hihetetlen adat: minden politikai párt támogatói esetében legalább 60 százalékos a kormány intézkedésének támogatottsága. A Fidesz szimpatizánsai pedig gyakorlatilag egyöntetűen (95 százalék) helyeslik az adómentességet.

Te is a 250 000 édesanya között vagy, akire vonatkozik? Akkor érdemes igényelni! Évente akár félmillió - másfél millió forintot is jelenthet! A személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsa 15 százalék. Ha valaki tehát SZJA-mentességet kap, az azt jelenti, hogy a bruttó béréből nem vonják le ezt a 15 százalékot. Tehát például bruttó 300 000 Ft havi bérnél normál esetben SZJA: 45 000 Ft/hó. Ezt most megspórolja, tehát +45 000 Ft marad a zsebben. Bruttó 400 000 Ft havi bérnél SZJA: 60 000 Ft/hó. Mentességgel +60 000 Ft marad a zsebben. Ez az összeg családtól függően óriási segítség lehet a mindennapi kiadásokban, lakhatás fizetésében, rezsiben, gyereknevelési költségekben, hitelekben. 

Mindenképpen érdemes a témában elmerülni, mert az adómentességet a kormány 2026. január 1-én kiterjeszti a 40 év alatti kétgyermekes édesanyákra is, a gyermekek után járó családi adókedvezmény összegét pedig megduplázzák. 

Tekintsd meg a Bors Online videóját a háromgyermekes anyák adómentességéről:

 

 

