Hidvéghi Balázs: Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a tét óriási!

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megosztott videóban kitért arra is, hogy a tét óriási, hiszen Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni. A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek pedig azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel.
A kiszivárgott tervek adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő. Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek. A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell
- fogalmazott.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára végezetül pedig kijelentette:
A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni. A Nemzeti Konzultáció témái tehát minden magyar család életét alapvetően érintik. Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
