Hidvéghi Balázs: Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a tét óriási!

A kiszivárgott tervek adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő. Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek. A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell