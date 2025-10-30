A tömeg vonzza a bajt: ezekre figyeljünk temetőlátogatáskor!

Mint minden nagy tömeggel járó esemény, a mindenszentek és a halottak napja is vonzza a baleseteket és a bűncselekmények elkövetőit. Az ilyenkor elszenvedett károk jó részét meg lehet előzni, ha megfelelően felkészülünk. Ezekre figyeljünk temetőlátogatáskor!
A temetők környékén nincsenek biztonságban a kocsiban látható helyen hagyott értékek, a tömegközlekedési eszközön a farzsebben lévő pénztárca, mobiltelefon, ahogy a temetőben lezáratlanul hagyott kerékpár sem. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben. Emellett ott van még az őszi időjárás és az óraátállítás is, mint potenciális veszélyforrás: a korai sötét miatt megnő a balesetek előfordulásának száma ilyenkor.
Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, a zsúfolt utakon pedig a meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell! A súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony sebesség mellett is megtörténhetnek, ezért elsősorban a temetők környékén és az oda vezető utakon mindenki vezessen körültekintően. Ezen kívül mindenki
Hosszabb utazás előtt ellenőrizzük le a kocsi műszaki állapotát. Úgy menjünk el otthonról, hogy gondosan bezárjuk az ajtókat, ablakokat. Tegyünk meg mindent az ingatlan biztonsága érdekében még akkor is, ha csak rövid időre megyünk el. Értéket, bankkártyát, amennyiben az nem feltétlenül szükséges, ne vigyünk magunkkal. Lehetőleg úgy tervezzük meg a temetőlátogatást, hogy még sötétedés előtt hazaérjünk.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt javasolja, hogy
