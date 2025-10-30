A tömeg vonzza a bajt: ezekre figyeljünk temetőlátogatáskor!

Mint minden nagy tömeggel járó esemény, a mindenszentek és a halottak napja is vonzza a baleseteket és a bűncselekmények elkövetőit. Az ilyenkor elszenvedett károk jó részét meg lehet előzni, ha megfelelően felkészülünk. Ezekre figyeljünk temetőlátogatáskor!

Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk temetőlátogatáskor?

A temetők környékén nincsenek biztonságban a kocsiban látható helyen hagyott értékek, a tömegközlekedési eszközön a farzsebben lévő pénztárca, mobiltelefon, ahogy a temetőben lezáratlanul hagyott kerékpár sem. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben. Emellett ott van még az őszi időjárás és az óraátállítás is, mint potenciális veszélyforrás: a korai sötét miatt megnő a balesetek előfordulásának száma ilyenkor.

Erre kell figyelni az utakon az ünnepek alatt

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, a zsúfolt utakon pedig a meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell! A súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony sebesség mellett is megtörténhetnek, ezért elsősorban a temetők környékén és az oda vezető utakon mindenki vezessen körültekintően. Ezen kívül mindenki

induljon el időben és kalkuláljon előre a megnövekedett forgalommal és parkolók telítettségével;

figyeljen oda az út szélén vagy a parkolókban lévő gyalogosokra, kerékpárosokra, lassan közelítse meg a zebrákat;

számítson ideiglenes forgalomkorlátozásokra a temetők környékén;

az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjen – írja a rendőrség.

Erre figyeljünk, ha hosszabb útra indulunk

Hosszabb utazás előtt ellenőrizzük le a kocsi műszaki állapotát. Úgy menjünk el otthonról, hogy gondosan bezárjuk az ajtókat, ablakokat. Tegyünk meg mindent az ingatlan biztonsága érdekében még akkor is, ha csak rövid időre megyünk el. Értéket, bankkártyát, amennyiben az nem feltétlenül szükséges, ne vigyünk magunkkal. Lehetőleg úgy tervezzük meg a temetőlátogatást, hogy még sötétedés előtt hazaérjünk.