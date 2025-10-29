Temetői etikett: mit viselj, és mit ne halottak napján

Halottak napján nem divatbemutatóra készülünk. Ez a nap a megemlékezésről szól, így az öltözködés terén is ez kell, hogy alapot jelentsen. Így tarthatod be a temetői etikettet a ruháiddal is!
A temetői etikett lényege, ha öltözködésről van szó, hogy visszafogott, de elegáns légy. Ezért elsősorban az a legfontosabb, hogy elkerüld a túl színes, feltűnő, díszes darabokat. Ezek nem lesznek alkalomhoz illők. Törekedj inkább kifinomult, letisztult ruhák viselésére.
A klasszikus, neutrális és sötétebb árnyalatok tökéletesen megfelelnek halottak napjára.
Mivel a novemberi időjárást is számításba kell vennünk, nemcsak a tiszteletteljes megjelenés szabályaira, de a kellően meleg öltözékre is gondolnunk kell.
Elengedhetetlen, hogy legyen egy, a felsoroltak egyikével megegyező színű meleg, bélelt kabátod, amely kellő védelmet nyújt a hideg ellen a temetőlátogatás során.
A kabát alá, érdemes egy kötött ruhát vagy egy elegánsabb, de szintén letisztult, vastag pulóvert választani.
Ami az alsó részt illeti; felvehetsz szinte bármilyen sötét színű nadrágot, de kerüld a cargo fazonú, sok zsebbel ellátott gatyákat. Egy klasszikus szivarnadrág tökéletes lehet az alkalomhoz. A lényeg, hogy ne legyen túl szűk.
Ha szoknyát viselnél, az minimum térd alá érjen, klasszikus szabással.
Tiszta, elegáns, de kényelmes lábbelit válassz!
A legjobb választás egy széles sarokkal ellátott vagy lapos talpú, de elegáns térd- vagy bokacsizma, ami nemcsak melegen tart, de kényelmes is. A temetőlátogatás során, a sok álldogálásra, sétára is számítanod kell, és talaj sem mindig kedvező egy tűsarkú lakkcipőnek.
Amit kerülj el: sportcipők, szandálok – főleg színek, mintás, díszített kiadásban.
Vehetsz fel ékszereket és kiegészítőket, de figyelj, hogy ezek is minél visszafogottabbak legyenek. Kerüld a hatalmas vagy csillogó ékszereket, amik nem illenek az alkalomhoz. Napszemüveget pedig, csak indokolt esetben viselj!
Egy selyemsál, apró minimalista fülbevaló vagy egy egyszerű gyöngysor bőven elegendő ahhoz, hogy nőies legyen a megjelenésed, és betartsd a temetői etikettet is.
Táska gyanánt egy kisebb, sötét, a cipődhöz vagy ruháidhoz illő retikült válassz.
Férfiak esetében egy klasszikus fehér ing, visszafogott nyakkendő és egy sötét (szövet-)kabát teljesen megfelelő. Hidegebb idő esetén, egy sima, pamutpulóver az ing fölé jó választás – akár a nyakkendő nélkülözésével is.
A gyerekeket öltöztesd egyszerű, semleges, egyszínű ruhákba, kerülve a mintás, feliratos pólókat, pulóvereket, illetve a rikító színeket is.
Ne viseld a temetőben:
Egy őszi temetőlátogatás helyes öltözékéhez tökéletes alap lehet a hosszú, fekete ceruzaszoknya:
