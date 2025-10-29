Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Temetői etikett: mit viselj, és mit ne halottak napján

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 19:45
Halottak napján fontos a tiszteletteljes megjelenés. A temetői etikettnek is megvannak a maga szabályai, amiket fontos betartanunk. Ezekre figyelj, mert ruházkodásunk is sok mindenről árulkodhat!
Ripszám Boglárka
Halottak napján nem divatbemutatóra készülünk. Ez a nap a megemlékezésről szól, így az öltözködés terén is ez kell, hogy alapot jelentsen. Így tarthatod be a temetői etikettet a ruháiddal is!

Temetői etikett halottak napján
Mit viselj, és mit ne a temetői etikett szerint halottak napján / Fotó: Ground Picture

Temetői etikett: így öltözz fel halottak napján

A temetői etikett lényege, ha öltözködésről van szó, hogy visszafogott, de elegáns légy. Ezért elsősorban az a legfontosabb, hogy elkerüld a túl színes, feltűnő, díszes darabokat. Ezek nem lesznek alkalomhoz illők. Törekedj inkább kifinomult, letisztult ruhák viselésére.

Színek

A klasszikus, neutrális és sötétebb árnyalatok tökéletesen megfelelnek halottak napjára.

  • Fekete
  • Sötét-, grafitszürke
  • Sötétkék
  • Sötétbarna

Praktikum és elegancia

Mivel a novemberi időjárást is számításba kell vennünk, nemcsak a tiszteletteljes megjelenés szabályaira, de a kellően meleg öltözékre is gondolnunk kell.

Elengedhetetlen, hogy legyen egy, a felsoroltak egyikével megegyező színű meleg, bélelt kabátod, amely kellő védelmet nyújt a hideg ellen a temetőlátogatás során.

Temetői etikett szerinti öltözködés
Egy hosszú, fekete szövetkabát alatt, rétegesen felöltözhetsz, alkalomhoz illő és nőies lesz a megjelenésed / Fotó: Ground Picture

A kabát alá, érdemes egy kötött ruhát vagy egy elegánsabb, de szintén letisztult, vastag pulóvert választani.

Ami az alsó részt illeti; felvehetsz szinte bármilyen sötét színű nadrágot, de kerüld a cargo fazonú, sok zsebbel ellátott gatyákat. Egy klasszikus szivarnadrág tökéletes lehet az alkalomhoz. A lényeg, hogy ne legyen túl szűk.

Ha szoknyát viselnél, az minimum térd alá érjen, klasszikus szabással.

Cipő

Tiszta, elegáns, de kényelmes lábbelit válassz!

A legjobb választás egy széles sarokkal ellátott vagy lapos talpú, de elegáns térd- vagy bokacsizma, ami nemcsak melegen tart, de kényelmes is. A temetőlátogatás során, a sok álldogálásra, sétára is számítanod kell, és talaj sem mindig kedvező egy tűsarkú lakkcipőnek.

Amit kerülj el: sportcipők, szandálok – főleg színek, mintás, díszített kiadásban.

Kiegészítők

Vehetsz fel ékszereket és kiegészítőket, de figyelj, hogy ezek is minél visszafogottabbak legyenek. Kerüld a hatalmas vagy csillogó ékszereket, amik nem illenek az alkalomhoz. Napszemüveget pedig, csak indokolt esetben viselj!  

Egy selyemsál, apró minimalista fülbevaló vagy egy egyszerű gyöngysor bőven elegendő ahhoz, hogy nőies legyen a megjelenésed, és betartsd a temetői etikettet is.

Táska gyanánt egy kisebb, sötét, a cipődhöz vagy ruháidhoz illő retikült válassz.

Férfiak és gyerekek öltözéke

Férfiak esetében egy klasszikus fehér ing, visszafogott nyakkendő és egy sötét (szövet-)kabát teljesen megfelelő. Hidegebb idő esetén, egy sima, pamutpulóver az ing fölé jó választás – akár a nyakkendő nélkülözésével is.

A gyerekeket öltöztesd egyszerű, semleges, egyszínű ruhákba, kerülve a mintás, feliratos pólókat, pulóvereket, illetve a rikító színeket is.

Ne viseld a temetőben:

  • Túl rövid szoknyát/ruhát
  • Áttetsző blúzt
  • Mély dekoltázsú felsőt
  • Szakadt farmert
  • Sportnadrágot/leggingset

Egy őszi temetőlátogatás helyes öltözékéhez tökéletes alap lehet a hosszú, fekete ceruzaszoknya:

