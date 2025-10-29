Temetői etikett: mit viselj, és mit ne halottak napján

Halottak napján nem divatbemutatóra készülünk. Ez a nap a megemlékezésről szól, így az öltözködés terén is ez kell, hogy alapot jelentsen. Így tarthatod be a temetői etikettet a ruháiddal is!

Mit viselj, és mit ne a temetői etikett szerint halottak napján / Fotó: Ground Picture

Temetői etikett: így öltözz fel halottak napján

A temetői etikett lényege, ha öltözködésről van szó, hogy visszafogott, de elegáns légy. Ezért elsősorban az a legfontosabb, hogy elkerüld a túl színes, feltűnő, díszes darabokat. Ezek nem lesznek alkalomhoz illők. Törekedj inkább kifinomult, letisztult ruhák viselésére.

Színek

A klasszikus, neutrális és sötétebb árnyalatok tökéletesen megfelelnek halottak napjára.

Fekete

Sötét-, grafitszürke

Sötétkék

Sötétbarna

Praktikum és elegancia

Mivel a novemberi időjárást is számításba kell vennünk, nemcsak a tiszteletteljes megjelenés szabályaira, de a kellően meleg öltözékre is gondolnunk kell.

Elengedhetetlen, hogy legyen egy, a felsoroltak egyikével megegyező színű meleg, bélelt kabátod, amely kellő védelmet nyújt a hideg ellen a temetőlátogatás során.

Egy hosszú, fekete szövetkabát alatt, rétegesen felöltözhetsz, alkalomhoz illő és nőies lesz a megjelenésed / Fotó: Ground Picture

A kabát alá, érdemes egy kötött ruhát vagy egy elegánsabb, de szintén letisztult, vastag pulóvert választani.

Ami az alsó részt illeti; felvehetsz szinte bármilyen sötét színű nadrágot, de kerüld a cargo fazonú, sok zsebbel ellátott gatyákat. Egy klasszikus szivarnadrág tökéletes lehet az alkalomhoz. A lényeg, hogy ne legyen túl szűk.

Ha szoknyát viselnél, az minimum térd alá érjen, klasszikus szabással.

Cipő

Tiszta, elegáns, de kényelmes lábbelit válassz!

A legjobb választás egy széles sarokkal ellátott vagy lapos talpú, de elegáns térd- vagy bokacsizma, ami nemcsak melegen tart, de kényelmes is. A temetőlátogatás során, a sok álldogálásra, sétára is számítanod kell, és talaj sem mindig kedvező egy tűsarkú lakkcipőnek.

Amit kerülj el: sportcipők, szandálok – főleg színek, mintás, díszített kiadásban.

Kiegészítők

Vehetsz fel ékszereket és kiegészítőket, de figyelj, hogy ezek is minél visszafogottabbak legyenek. Kerüld a hatalmas vagy csillogó ékszereket, amik nem illenek az alkalomhoz. Napszemüveget pedig, csak indokolt esetben viselj!