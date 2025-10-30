Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Halottak napja: fontosa változások a tömegközlekedésben

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 10:38
A BKK hívta fel rá a figyelmet, hogy nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén, a járatok minden ajtaja használható felszállásra a temetők közelében lévő buszmegállókban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

 

A közlemény szerint október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is sűríti egyes járatait a BKK, valamint rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban. A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 30. és november 2. között minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK és a Volánbusz nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra - írták.

