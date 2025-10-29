BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a levegőben: egy órán át körözött az utasokkal a repülőgép

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 08:40
leszállásműszaki hiba
Rettegve nézték az utasok, amint a repülőgép többször is megfordul Sydney felett, mire végül sikeresen landolt. A hírek szerint több mint egy órán át voltak a levegőben, és két alakalommal is sikertelen volt a leszállási kísérlet.

Több mint egy órán át körözött rémült utasokkal a fedélzeten a Virgin Australia egyik repülőgépe Sydney felett, miután két leszállási kísérlet is meghiúsult a rossz időjárás és egy műszaki hiba miatt.

Két sikertelen leszállás után landolt a repülőgép.
Két sikertelen leszállás után landolt a repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó:   Pixabay

A repülőgép két leszállási kísérlete is meghiúsult

A VA916-os járat szerdán, helyi idő szerint 7:44-kor indult el Brisbane-ből, és eredetileg 9:40-kor kellett volna megérkeznie Sydney-be. Azonban több probléma is megakadályozta, hogy a repülőgép simán landoljon.

A pilóták utasítást kaptak, hogy kétszer is körözzenek a Sydney-i partvonal mentén, úgynevezett átstartolás manőver keretében, ami csaknem egy órán át tartott, mielőtt végül 10:45 körül biztonságosan leszálltak. A repülő két sikertelen leszállási kísérletet hajtott végre: az elsőt az alacsony felhők és heves esőzés miatt hagyták félbe, a másodikat pedig egy műszaki probléma miatt, ami a bal oldali szárny elülső peremén lévő vezérsíkot érintette.

A tűzoltók készenlétben vártak a kifutón elővigyázatosságból, amikor a repülő végül földet ért.

A Virgin Australia szóvivője közleményükben elnézést kért az utasoktól a késés miatt, és kiemelte, hogy utasaik és személyzetük fontossága mindig is az elsődleges szempont számukra - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu