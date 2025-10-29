Pánik a levegőben: egy órán át körözött az utasokkal a repülőgép

Több mint egy órán át körözött rémült utasokkal a fedélzeten a Virgin Australia egyik repülőgépe Sydney felett, miután két leszállási kísérlet is meghiúsult a rossz időjárás és egy műszaki hiba miatt.

Két sikertelen leszállás után landolt a repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A repülőgép két leszállási kísérlete is meghiúsult

A VA916-os járat szerdán, helyi idő szerint 7:44-kor indult el Brisbane-ből, és eredetileg 9:40-kor kellett volna megérkeznie Sydney-be. Azonban több probléma is megakadályozta, hogy a repülőgép simán landoljon.

A pilóták utasítást kaptak, hogy kétszer is körözzenek a Sydney-i partvonal mentén, úgynevezett átstartolás manőver keretében, ami csaknem egy órán át tartott, mielőtt végül 10:45 körül biztonságosan leszálltak. A repülő két sikertelen leszállási kísérletet hajtott végre: az elsőt az alacsony felhők és heves esőzés miatt hagyták félbe, a másodikat pedig egy műszaki probléma miatt, ami a bal oldali szárny elülső peremén lévő vezérsíkot érintette.

A tűzoltók készenlétben vártak a kifutón elővigyázatosságból, amikor a repülő végül földet ért.

A Virgin Australia szóvivője közleményükben elnézést kért az utasoktól a késés miatt, és kiemelte, hogy utasaik és személyzetük fontossága mindig is az elsődleges szempont számukra - írta a Daily Mail.