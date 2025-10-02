Nőtt a kínálat: már legalább 100.000 ingatlan felel meg az Otthon Start feltételeinek!

Legutóbb 2021-ben volt annyira élénk az ingatlanpiac, mint most szeptemberben. A szakértők szerint a kínálat- és keresletnövekedés egyértelmű oka az Otthon Start hitel. Íme az első hónap számai!
Az Otthon Start Program szeptemberi indulása óta naponta átlagosan 1000 igénylést nyújtottak be a bankoknál az emberek. Az ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint pedig mind az eladók, mind az érdeklődők száma jelentősen emelkedett a tavalyi évhez képest.
Budapesten 30 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem a listavezető. A kereslet Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt a leginkább tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal. Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt a kereslet növekedése.
Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg az ingatlanpiacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38.000 lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát szélesebb kínálatból válogathatnak-mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével. Utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.
A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135.000 eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek. Ez 3 százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet. Balogh László hozzátette: az országos kínálatban szeptember végére több mint 100.000 eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel 3 ezerrel több mint egy hónappal ezelőtt.
Budapesten az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt. A több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanból 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel 4 ezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest.
