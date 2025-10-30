Orbán Viktor megszólalt a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt robbanásról: A nyomozás gőzerővel zajlik

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, október 20-án robbanás történt a MOL százhalombattai olajfinomítójánál. A robbanás miatt nyomozás indult, melynek legfrissebb részleteiről Orbán Viktor számolt be a Facebook-oldalán.
Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben
- kezdte bejegyzését a miniszterelnök.
A kormányfő ezt követően kiemelte, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.
A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó.
A robbanás következtében a benzinárak pedig máris megugrottak:
A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.
