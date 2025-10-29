BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor rámutatott: ez a Tisza "nagy újítása"

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 08:46
Tisza Pártnyugdíjrendszerreformkampány
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet. Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel.
Bors
A szerző cikkei

"A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak. A Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat. Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt írta Orbán Viktor

Hát akkor nézzük tételesen!  Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert “nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”, azzal nehéz szavazatokat szerezni

- tette hozzá a miniszterelnök.

Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy “a nyugdíjrendszer most túl bőkezű”, hogy a “nyugdíjakat megadóztatják”, hogy a “közép- és hosszútávú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt”, annak pedig valóban csalásszaga van

- emelte ki.

Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk mi lett a vége

- zárta a mondandóját a miniszterelnök.

 

