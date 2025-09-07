Az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében - jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka, írja a Magyar Nemzet. Az olajvezeték "átfogó tűzkárokat" szenvedett. Zelenszkij ukrán elnök nem akar változtatni eddigi stratégiáján:

annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.

Zelenszkij támadásai miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban. -Fotó: AFP / AFP

A támadás jól mutatja, hogy Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu. Magyarország álláspontja ezzel szemben következetes: a vétójog gyakorlása legitim eszköz, amely az ország érdekeinek védelmét szolgálja. A Barátság elleni támadás viszont azt bizonyítja, hogy Ukrajna hajlandó nyíltan szembefordulni a szomszédaival, ha azok nem támogatják feltétel nélkül törekvéseit.

Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország és Szlovákia ellen irányították. Volodimir Zelenszkij Párizsban úgy fogalmazott, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni csapások „szankcióként” értelmezhetők Magyarországgal és Szlovákiával szemben. Az ukrán államfő ezzel nyíltan elismerte: a támadások célja az volt, hogy megbüntessék a két NATO-tagországot, amiért nem mondtak le az orosz energiahordozók vásárlásáról - írja a Ripost.