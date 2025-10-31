Egynapos boltzár jön a hétvégén, jobb, ha már most felkészülsz!

Hogy lesznek nyitva a boltok halloweenkor, mindenszentek és halottak napja alatt? És egyáltalán, melyik ünnep mikor is van? Eláruljuk, mire lehet készülni, illetve mikor hol tudunk majd vásárolni! Mindent a nyitvatartásról és a szombati boltzárról!

Halloween, mindenszentek, halottak napja: hogy alakul a boltok nyitvatartása az ünnepek alatt?

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Halloween, mindenszentek, halottak napja

Egymás után három ünnep is van a hétvégén, beleértve a mai napot: halloween, mindenszentek és halottak napja. Azt azonban sokan nem tudják, melyiket mikor tartjuk, illetve melyik számít piros betűsnek, azaz hivatalosan melyik munkaszüneti nap. Kezdjük az október 31-i halloweennel: sokan nem is tartják igazi ünnepnek Magyarországon, noha már az ötvenes években is faragtak töklámpásokat a gyerekek hazánkban. Tény, hogy a kelta eredetű ünnepnapot elsősorban az angolszász országokban tartják, de az is tagadhatatlan, hogy a világ minden táján egyre népszerűbb. Hivatalosan itthon nem ünnepnap, így a naptárban sem kap kiemelt szerepet.

November 1-je mindenszentek, latinul Festum Omnium Sanctorum. Keresztény ünnep, mely hivatalosan munkaszüneti nap is Magyarországon, avagy ahogy a köznyelv hívja: "piros betűs ünnep". Mivel a mindenszentek 2025-ben szombatra esik, ezért a munkarendet nem különösebben zavarja meg a nagy átlagnál, ugyanakkor a boltok nyitvatartása miatt figyelnünk kell: szinte minden üzletet zárva találunk majd!

Halottak napja minden évben november 2. Eredetileg katolikus ünnep, mely Magyarországon fokozatosan vált az elhunytakról való megemlékezés általános, felekezetektől független napjává. Hivatalosan nem munkaszüneti nap.

Hogy alakul a nyitvatartás november 1-jén?

És akkor elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez: mi hogyan lesz nyitva az ünnepek alatt? Október 31-én mindent nyitva találunk ugyanúgy, mint egy átlagos pénteki napon, azonban nem árt arra felkészülni, hogy a halloweent egynapos boltzár követi. November 1-jén, mindenszentekkor ugyanis a piros betűs ünnepek szerint lesznek nyitva illetve zárva a dolgok. Azaz: