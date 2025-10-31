Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő fordulat az időjárásban – november első napjaiban senki sem erre számított

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 06:30
Novembermeleg
Megkönnyebbülhetünk? Ilyen lesz az időjárás.

Az ősz már javában benne jár a szürke és esős napok korszakában, mégis úgy tűnik, hogy a hétvégén az időjárás meglepetést tartogat. Sokak szerint ez az az időszak, amikor végleg el kell búcsúznunk a kellemes hőérzettől – a Köpönyeg előrejelzése azonban most másképp szól. De vajon mennyi ideig tart a „kegyelmi idő”?

 

Időjárás
Az időjárás egyelőre megkegyelmez nekünk.
Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás továbbra is meleg marad

Október 31-én, pénteken az időjárás még egyszer bebizonyítja, hogy tud kedves is lenni. Bár reggel 10 °C körül indul a nap, délutánra akár 17 °C-ig is felkúszik a hőmérséklet, és a napsütés is hosszú órákra visszatér. Csapadékra gyakorlatilag nem kell számítani, a légmozgás is gyenge, 9 km/h körül marad – ideális idő egy sétához vagy egy utolsó szabadtéri programhoz, mielőtt beköszönt a hűvös november.

November 1-jén, Mindenszentek napján az időjárás továbbra is barátságos arcát mutatja, de már érezhető lesz, hogy a front a közelben jár. A hajnali órákban 12 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 20 °C-os csúcshőmérséklet várható – szokatlanul enyhe érték az év ezen szakaszában. A nap nagy részében a napsütés dominál, csak késő délutánra sűrűsödhetnek a felhők, ami a jövő hét eleji lehűlés előhírnöke lehet.

A vasárnapi napon már 18 °C-nál nem lesz melegebb, hétfőtől pedig érezhetően visszaesik a hőmérséklet: a maximum 15–16 °C körül, a minimum pedig 8 °C környékén mozog majd. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu