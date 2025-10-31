Meglepő fordulat az időjárásban – november első napjaiban senki sem erre számított

Az ősz már javában benne jár a szürke és esős napok korszakában, mégis úgy tűnik, hogy a hétvégén az időjárás meglepetést tartogat. Sokak szerint ez az az időszak, amikor végleg el kell búcsúznunk a kellemes hőérzettől – a Köpönyeg előrejelzése azonban most másképp szól. De vajon mennyi ideig tart a „kegyelmi idő”?

Az időjárás egyelőre megkegyelmez nekünk.

Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás továbbra is meleg marad

Október 31-én, pénteken az időjárás még egyszer bebizonyítja, hogy tud kedves is lenni. Bár reggel 10 °C körül indul a nap, délutánra akár 17 °C-ig is felkúszik a hőmérséklet, és a napsütés is hosszú órákra visszatér. Csapadékra gyakorlatilag nem kell számítani, a légmozgás is gyenge, 9 km/h körül marad – ideális idő egy sétához vagy egy utolsó szabadtéri programhoz, mielőtt beköszönt a hűvös november.

November 1-jén, Mindenszentek napján az időjárás továbbra is barátságos arcát mutatja, de már érezhető lesz, hogy a front a közelben jár. A hajnali órákban 12 °C körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 20 °C-os csúcshőmérséklet várható – szokatlanul enyhe érték az év ezen szakaszában. A nap nagy részében a napsütés dominál, csak késő délutánra sűrűsödhetnek a felhők, ami a jövő hét eleji lehűlés előhírnöke lehet.

A vasárnapi napon már 18 °C-nál nem lesz melegebb, hétfőtől pedig érezhetően visszaesik a hőmérséklet: a maximum 15–16 °C körül, a minimum pedig 8 °C környékén mozog majd.