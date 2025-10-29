Melegszik az idő: ismét 20 fok fölé szökik a hőmérő

BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 06:30
Az elmúlt napok esős, csapadékos időjárása már a hátunk mögött tudhatjuk, most a napsütésé lesz a főszerep. A hét közepétől reggelente párás, de délután napos időre van kilátás.

Párás, de száraz napokra van kilátás a hét második felében, a hőmérséklet pedig 20 fok környékén alakul.

Ködös, párás reggelekre kell számítanunk a hét második felében
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Párás reggeleket napsütéses délutánok követnek

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a DNy-i szél.

Csütörtökön a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. 16-17 fok körüli értékeket mutathatnak majd a hőmérők.

Péntek reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Napközben változóan felhős időre készülhetünk, eső nélkül. 20 fok köré melegszik az idő.

Szombaton Mindenszentek napján is párásan indul a reggel, majd nappal rétegfelhők mellett napos idő ígérkezik. Marad a 20 fok körüli maximum.

