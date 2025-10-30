Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ilyen nincs: melegfront érkezik az országba, ezt fogja eredményezni

melegfront
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 06:30
frontérzékenyekidőjárásnapsütés
Alaposan próbára fogja tenni a szervezetünket a következő napok időjárása. Melegfront érkezik Magyarország térségébe.
K. C.
A szerző cikkei

„ Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki” - figyelmeztet előzetesen dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

melegfront
A melegfronti hatás megterhelheti a szervezetünket / 
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Így számolhatunk a melegfronttal

Csütörtök: A többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.

Péntek: Reggel pára-, illetve ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. Délutánra változóan felhős, száraz idő ígérkezik, a csúcshőmérséklet sokfelé eléri a 20 fokot.

Szombat: Mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggelre ébredhetünk, napközben azonban a rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül tetőzik.

Vasárnap: Változóan felhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A déli irányú szél időnként élénk lehet, délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu