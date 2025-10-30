Ilyen nincs: melegfront érkezik az országba, ezt fogja eredményezni

„ Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki” - figyelmeztet előzetesen dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

A melegfronti hatás megterhelheti a szervezetünket /

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Így számolhatunk a melegfronttal

Csütörtök: A többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.

Péntek: Reggel pára-, illetve ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. Délutánra változóan felhős, száraz idő ígérkezik, a csúcshőmérséklet sokfelé eléri a 20 fokot.

Szombat: Mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggelre ébredhetünk, napközben azonban a rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül tetőzik.

Vasárnap: Változóan felhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A déli irányú szél időnként élénk lehet, délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.