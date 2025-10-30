Gulyás Gergely: a háborút és az adóemelést is el kell utasítani

A háborút és az adóemelést is el kell utasítani - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, amelyen a november 30-ig tartó, adókérdésekről szóló nemzeti konzultáción való részvételre buzdított.

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely / Fotó: Hegedüs Róbert

Gulyás Gergely közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul. Emlékeztetett: a konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a többkulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert.

Hangsúlyozta: a kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt és az Egyesült Államok ebből kiszállt, az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók.

Az európai uniós döntések is ebbe az irányba mennek, márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a háborút is és az adóemelést is el kell utasítani - mondta.

Aki a háborút elutasítja, az az adóemelést is, aki viszont a háborút támogatni akarja, az a végén nem tud majd nemet mondani az adóemelésre - fogalmazott, hozzátéve, mindenkit arra biztatnak, hogy a november 30-ig tartó nemzeti konzultációban mondjon véleményt ebben a kulcsfontosságú kérdésben.