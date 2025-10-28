Még ne rakd el az esernyőt! Marad a felhős, borús időjárás

Az időjárás-előrejelzés szerint kedden változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Marad a felhős, borús időjárás / Fotó: Pexels (illusztráció)

Ilyen időjárás várható a követkető napokban

Szerdán a reggeli párásság, ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Reggel 2, délutánra 16 fok valószínű.

Csütörtökön kezdetben marad a fátyolfelhős, napos idő, majd estére egyre több felhő érkezik. Csapadék csak késő estétől valószínű. A levegő akár 18–19 fokig is felmelegedhet.

Pénteken változóan felhős égbolt várható, eső, zápor néhol kialakulhat. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet. Melegszik az idő: a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul - írja a Köpönyeg.