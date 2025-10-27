Viharos szelekkel indul a hét, majd váratlan fordulatot hoz az időjárás

Igazi változatossággal érkezik az időjárás a hét első felében: először a viharos szelek és a csapadék fog uralkodni, majd ismét visszatér a napsütés.

Változatos, szeles időjárás várható Fotó: Unsplash

Igazi változatosságot hoz az időjárás

Hétfőn, október 27-én változóan felhős, szeles időre számíthatunk, csak elszórtan fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 11-13 fok között alakul.

Kedden, október 28-án is marad a szeles, felhőátvonulásos idő, néhol záporral. Az északnyugati szél a nap első felében helyenként viharossá is erősödhet. A hőmérséklet 10-15 fok körül várható.

Szerdán, október 29-én már nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik: a reggeli pára feloszlik, és fátyolfelhők szűrte napsütésben lehet részünk, 2 fokos reggellel és 16 fok körüli délutáni csúccsal – írja a Köpönyeg oldala.